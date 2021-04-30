Рейтинговое агентство АКРА подтвердило финансовую устойчивость Челябинской области, сохранив кредитный рейтинг на уровне AA(RU), прогноз «Стабильный», сообщает пресс-служба областного министерства финансов. Этот показатель означает, что у региона высокий уровень кредитоспособности по сравнению с другими субъектами РФ.
«За прошедший год расходы регионального бюджета на здравоохранение увеличились более чем в полтора раза. При этом налоговые и неналоговые доходы сократились на 6% за аналогичный период. Дефицит бюджета с учетом средств, направленных на устранение последствий распространения коронавирусной инфекции, составил 29,5 млрд рублей. Большая часть дефицита была профинансирована за счет свободной ликвидности, тем не менее, области пришлось привлечь новые заимствования для финансирования оставшейся части дефицита», — говорится в сообщении АКРА.
Несмотря на существенный дефицит бюджета долговая нагрузка региона сохранилась на низком уровне. При этом график погашения заимствований сбалансирован, периоды значительных пиковых выплат отсутствуют, а процентные расходы на обслуживание долга не обременительны для региона, говорится в сообщении.
По итогам 2021 года, согласно оценкам агентства, долговая нагрузка региона останется на низком уровне даже в случае привлечения новых займов на покрытие бюджетного дефицита.
По словам министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына, в период пандемии особенно ценно сохранить финансовую устойчивость региона и не просесть по ключевым бюджетным показателям, на основе которых строятся кредитные рейтинги.
«Нам это удалось, и агентство АКРА подтвердило способность региона исполнять свои обязательства, отметив минимальную долговую нагрузку субъекта и высокую гибкость бюджетных расходов», — сообщил министр.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин поручил правительству России реструктуризировать долги регионов. Об этом он заявил в послании Федеральному собранию РФ. Государственные кредиты, которые выдавались в прошлом году для помощи в условиях распространения коронавируса, можно не возвращать 1 июля, как это предполагалось соглашениями. Субъекты получили отсрочку по долгам до 2029 года. С соответствующей инициативой в конце марта губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на совещании с Владимиром Путиным.
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