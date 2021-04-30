Эксперты высоко оценили уровень кредитоспособности Челябинской области

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило финансовую устойчивость региона

«За прошедший год расходы регионального бюджета на здравоохранение увеличились более чем в полтора раза. При этом налоговые и неналоговые доходы сократились на 6% за аналогичный период. Дефицит бюджета с учетом средств, направленных на устранение последствий распространения коронавирусной инфекции, составил 29,5 млрд рублей. Большая часть дефицита была профинансирована за счет свободной ликвидности, тем не менее, области пришлось привлечь новые заимствования для финансирования оставшейся части дефицита»,

— говорится в сообщении АКРА.



«Нам это удалось, и агентство АКРА подтвердило способность региона исполнять свои обязательства, отметив минимальную долговую нагрузку субъекта и высокую гибкость бюджетных расходов»,

— сообщил министр.

