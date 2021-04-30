Директора челябинского аэропорта оставили под домашним арестом

Центральный районный суд ослабил обвиняемому режим

Директору челябинского аэропорта Андрею Осипову, который обвиняется в мошенничестве в сфере страхования, продлили срок содержания под домашним арестом до 1 июля. Об этом сообщили сегодня, 30 апреля, в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.

Суд рассмотрел ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по Челябинской области о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Андрея Осипова. Прокурор ходатайство следователя поддержал.

«Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили изменить установленные запреты путем установления исключений для поддержания средств связи для общения с защитником, увеличения продолжительности прогулок, а также изменения границ данных прогулок», — уточнила консультант Центрального районного суда Челябинска Людмила Юсупова.

Суд вынес постановление об удовлетворении ходатайства следователя, продлив в отношении обвиняемого Осипова А. Б. срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста до 1 июля 2021 года. Однако Осипову разрешили пользоваться телефоном для общения с защитником, ежедневно гулять до трех часов. Другие запреты продолжают действовать.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение трех суток со дня его вынесения через Центральный районный суд Челябинска.

Напомним, подозреваемого в мошенничестве директора авиапредприятия задержали 3 марта сотрудники регионального УФСБ. С 4 марта по решению Центрального районного суда Андрей Осипов под домашним арестом.

По версии следствия, он провел ремонт служебного автомобиля «Хендай», который повредил сам, а затем попросил подчиненного инсценировать ДТП, чтобы оплатить ремонт за счет страховой компании в сумме 170 тысяч рублей. Ему было предъявлено обвинение по части 3 статьи 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования в крупном размере»).

Андрею Осипову грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы до шести лет.