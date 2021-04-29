В Челябинске в канун Дня Победы откроется «Стена Памяти»

В этом году фотоархив под открытым небом будут сопровождать аудиорассказы о героях войны

В Челябинске на Бульваре Славы начался монтаж несущих конструкций для фотоархива участников Великой Отечественной Войны. 11-летний проект «Стена Памяти» собрал более 155 тысяч снимков. В этом году открытие уникального фотоальбома под открытым небом пройдет 7 мая.

Стенды развернут на Бульваре Славы в Челябинске и на площади перед дворцом культуры в Кусе. Увидеть лица победителей на можно будет до конца мая.

Сайт pomni. is74.ru. работает круглосуточно уже на протяжении 11 лет. Фотобанк проекта содержит более 155 тысяч снимков и порядка 50 тысяч реальных историй.

«В этом году „Стена памяти“ превратится в настоящую визуально-звуковую инсталляцию. Каждый день рядом с фотографиями будут звучать рассказы от первого лица о судьбах Героев Войны, записанные известными людьми и простыми горожанами. Шанс „дать“ своему Герою возможность „заговорить и рассказать“ во всеуслышание свою историю есть у каждого. Для этого достаточно следовать простой инструкции на сайте проекта», — сообщает пресс-служба челябинской администрации.

У акции особая миссия — хроника Победы в Великой Отечественной войне собирается историями простых южноуральцев. Каждый, загрузив фотографию на сайт, сохраняет историю своего героя. 9 мая в 21:00 челябинцы соберутся у «Стены памяти» со свечами. В свете живого огня собравшиеся вспомнят героев войны, услышат их истории.

9 мая Челябинск ждет широкая праздничная программа. На разных площадках пройдут концерты, выставки, а на площади Революции состоится традиционное построение войск.