В Копейске утонул 12-летний ребенок

По предварительным данным, трагедия произошла во время купания

В четверг, 29 апреля, в одном из водоемов Копейска утонул ребенок. По предварительным данным, два брата 12 и 7 лет пошли купаться. В результате старший ребенок утонул.

В главном управлении МЧС по Челябинской области подтвердили факт гибели ребенка, все обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, в Копейске два года назад раннее купание детей уже привело к трагедии. На карьере около поселка Бажово 13-летний Дмитрий Новоселов погиб, спасая из воды двоих детей. Грунт под ними провалился. Он вытолкнул ребят на берег. Но сам выбраться не смог. Тело нашли через трое суток спасатели. Мальчик занимался в военно-спортивном клубе.

Дмитрия Новоселова наградили медалью посмертно. Сегодня стало известно, что руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному следственному управлению проработать вопрос установки мемориала подростку.