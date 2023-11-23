Участники Челябинского промышленного форума обсудили IT‑технологии в производстве

Южноуральские заводы поэтапно переходят на отечественный софт

Участники Челябинского промышленного форума в рамках дискуссии «Современные и эффективные IT-решения для машиностроения и производства» обсудили наиболее перспективные программные комплексы, которые могут внедряться на предприятиях региона уже сейчас. Об этом сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

После ухода иностранных компаний с российского рынка IT-технологий промышленники столкнулись с трудностями в организации рабочих процессов.

«После введения западных санкций были случаи, когда оборудование на промышленных предприятиях региона давало сбои, но эти вопросы были решены в очень короткие сроки, без ущерба производству. Чтобы избежать в перспективе таких ситуаций, наши машиностроители поэтапно переходят на отечественный софт. Так, на автозаводе „Урал“ полностью отказались от импортного ПО, внедрив отечественные IT-решения. Программы управления закупом, производством, отгрузкой на автозаводе полностью российские, что гарантирует предприятию технологическую безопасность»,— сообщил руководитель аппарата Челябинского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Кашигин.

По его словам, Челябинская область является одним из лидеров в стране по разработке и внедрению IT-технологий.

«Участники Челябинского промышленного форума представили много интересных программных решений в области управления производственными процессами, кадрами, контроля качества, проектирования, планирования. Пока трудности есть в импортозамещении „железа“ и электроники, с программным обеспечением нет проблем, наши специалисты способны даже на зарубежном оборудовании устанавливать свои продукты»,— уточнил Сергей Кашигин.

В ходе сессии собственные разработки представили компании «Интерсвязь», ООО «Ресерч энд девелопмент МГТУ», ООО «РЦ „АСКОН — Урал“», ООО «Цифровой элемент» и другие.

«Мы внедрили программный комплекс на Магнитогорском металлургическом комбинате, который позволяет на стане холодной прокатки определять дефекты на полосе при движении со скоростью от 140 до 200 метров в секунду. Программное обеспечение выявляет критические дефекты, которые могут привести к остановке стана. Система позволяет оперативно проводить мониторинг ситуации для того, чтобы гарантировать безостановочный процесс производства стали»,— рассказал директор ООО «Ресерч энд девелопмент МГТУ» Игорь Ложкин.

О широком применении IT-решений, которые также используются на местных оборонных заводах, рассказала директор ООО «РЦ „АСКОН — Урал“» Елена Каблова.

«В последнее время наша промышленность столкнулась с новыми вызовами — разрывом кооперационных цепочек, изменением логистики, отсутствием поставок некоторых комплектующих. В короткие сроки пришлось переориентироваться на новые условия. С 2014 года создан консорциум ведущих компаний-разработчиков „Развитие“, который внедряет отечественные IT-решения в сфере машиностроения и строительства. Участники консорциума используют одно геометрическое ядро, которое является собственной разработкой компании „Аскон“. Сегодня продукты компаний консорциума востребованы и применяются во многих сферах производства»,— уточнила Елена Каблова.

Организаторы Челябинского промышленного форума — региональные министерство промышленности, министерство информационных технологий и Фонд развития промышленности. В этом году на форум приехали представители промышленных компаний от Крыма до Камчатки.