В Троицке в 2024 году откроют «IT‑куб»

Область профинансирует детский центр

В Троицке в следующем году откроют центр дополнительного образования детей «IT-куб». В пресс-службе городской администрации сообщили о получении субсидии из областного бюджета на открытие площадки.

Центр откроют по нацпроекту «Образование». В этом году «IT-куб» уже заработал в Трехгорном. Ранее центры открывали в Челябинске, Магнитогорске, Южноуральске и других городах.

«Центр цифрового образования познакомит детей с искусственным интеллектом, а также позволит проводить просветительскую работу по цифровой грамотности и безопасности», — пояснили в городской администрации.

Ранее первый заместитель Ирина Гехт рассказывала, как в области работают «IT-кубы», «Кванториумы» и «Курчатов-Центр».