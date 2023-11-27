В Троицке в следующем году откроют центр дополнительного образования детей «IT-куб». В пресс-службе городской администрации сообщили о получении субсидии из областного бюджета на открытие площадки.
Центр откроют по нацпроекту «Образование». В этом году «IT-куб» уже заработал в Трехгорном. Ранее центры открывали в Челябинске, Магнитогорске, Южноуральске и других городах.
«Центр цифрового образования познакомит детей с искусственным интеллектом, а также позволит проводить просветительскую работу по цифровой грамотности и безопасности», — пояснили в городской администрации.
Ранее первый заместитель Ирина Гехт рассказывала, как в области работают «IT-кубы», «Кванториумы» и «Курчатов-Центр».