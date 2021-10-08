Апелляция оставила в силе решение УФАС о «мусорном» сговоре экс‑губернатора Челябинской области

Борис Дубровский запрашивал дополнительную экспертизу материалов дела

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский не смог оспорить решение регионального УФАС, признавшего его вину в «мусорном» сговоре. Надзорное ведомство поддержал 18-й Апелляционный арбитражный суд, оставивший жалобу экс-главы региона без удовлетворения. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Ранее законным решение УФАС о картельном сговоре на рынке обращения с ТКО признал Арбитражный суд Челябинской области. Напомним, что в октябре 2019 года антимонопольное ведомство объявило Бориса Дубровского, Минэкологии Челябинской области, администрацию Челябинска, ООО «Полигон ТБО», МУП «Горэкоцентр» и ООО «Центр коммунального сервиса» виновными в заключении антиконкурентного соглашения во время мусорного кризиса, случившегося после закрытия городской свалки осенью 2018-го.

По мнению УФАС, «Полигон ТБО» необоснованно получил субсидии из бюджета на общую сумму 32 млн рублей, поскольку у компании не было выпадающих доходов при захоронении отходов. Действия администрации Челябинска и подведомственного МУП «Горэкоцентр» (в июне 2019 года признано банкротом) в сентябре 2018 года привели к устранению работавших на рынке перевозки ТКО участников и монополизации сферы ЦКС. Ранее в суде была доказана связь «Полигона ТБО» и ЦКС.

Мэрия Челябинска ввела режим чрезвычайной ситуации, что позволило администрациям районов заключить без торгов муниципальные контракты на вывоз твердых бытовых отходов. В результате ЦКС более чем за три месяца до начала работы в качестве регоператора приступил к обслуживанию населения Челябинска по вывозу отходов. За нарушение антимонопольного законодательства должностные лица органов исполнительной власти и мэрии, а также юридические лица привлечены к административной ответственности. Участники сговора пытались оспорить решение УФАС, но суды им отказывали. Кроме того, в мае этого года Седьмой кассационный суд Челябинска оставлял без удовлетворения жалобу Бориса Дубровского о наложении административного штрафа в размере 20 тыс. рублей.