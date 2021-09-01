Челябинская область отмечает День знаний: лучшие моменты с линеек в школах всего региона

Ищите себя на фото журналистов и читателей ИА «Первое областное»

Целый день в школах Челябинской области проходят праздничные линейки и встречи с учителями. Из-за коронавирусных ограничений торжества проводят по классам. Больше всего повезло первоклассникам — им позволили привести в школу родителей. Фотографы ИА «Первое областное» и читатели нашего сайта делятся лучшими моментами праздника.

Утром медиахолдинг «Первый областной» вел трансляцию с праздника в школе № 121, она находится на улице Свободы в Челябинске. Линейку здесь проводили с размахом и со всеми необходимыми атрибутами: для первоклашек прозвенел первый звонок, а будущие выпускники запустили в небо воздушный шар со своими мечтами.









Букеты в этот день краше один другого.













И не все они из цветов. Этот подарок то ли из сладостей, то ли из мыла — и то и другое сегодня в моде.





А какие красивые в этот день учителя!





Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина проводили сына Мишу в третий класс челябинской гимназии № 80. Визит в учебное заведение был камерным, семейным. Публично Алексей Текслер не выступал. Зато семья всем составом приняла участие в благотворительной акции фонда «Искорка» — помогла деньгами ребятам, больным онкологией. В этой акции по традиции принимают участие десятки школ.





Кстати, Алексей Текслер выложил в Instagram снимок и себя — школьника.

«Сегодня, когда провожали Мишу в школу, вспомнил свои школьные годы. Как родители провожали нас с сестрой, были рядом, помогали. С теплотой вспоминаю одноклассников и своих учителей. Пусть и у наших детей о школьных годах сохранится добрая память. А мы всегда будем рядом», — написал губернатор.





Известный зоозащитник Карен Даллакян отвел в первый класс внука Леву. Снимками счастливого первоклашки Даллакян делится в «Инстаграме».







А это дочка нашей читательницы Оксаны Морозовой. Сегодня Елизавета пошла в третий класс школы № 81. По словам мамы, настроение у всех хорошее, за лето девочка очень соскучилась по учителю и друзьям. Вечером семья планирует праздничный ужин.





А это праздник в средней школе села Фершампенуаз на юге Челябинской области. Линейку здесь провели для первоклашек и будущих выпускников. Для остальных ребят учителя подготовили праздник уже в стенах школы — он прошел по классам.















Материал обновляется. Присылайте в редакцию снимки с линеек, и мы опубликуем их на нашем сайте. Сбор материалов открыт в группе соцсети «ВКонтакте».

Фото: Марат Муллыев, Марина Власова, Карен Даллакян, Оксана Морозова, Тогжан Мусабаева.