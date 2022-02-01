Экс‑директор «Гринфлайта» в Челябинске банкротится из‑за долга в 349 млн рублей

Суд привлек Сергея Мануйлова к ответственности перед обманутыми дольщиками Академ Riverside

Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Мануйлов, который руководил компанией «Гринфлайт» во время активной застройки микрорайона Академ Riverside, заявил о вступлении в процедуру личного банкротства. Он сообщил о долге в 349,2 млн рублей. Заявление зарегистрировал Арбитражный суд Челябинской области.

Ранее экс-директор строительной компании «Гринфлайт» был привлечен к субсидиарной ответственности по долгам признанной банкротом организации. Конкурсный управляющий требовал с него 320 млн рублей.

Сергей Мануйлов известен в Челябинской области в связи с застройкой в Челябинске жилого микрорайона Академ Riverside, часть домов которого была заморожена в 2016 году. Обманутыми дольщиками признаны более 4 тыс. человек. Ущерб от действий компании «Гринфлайт» оценивался в 10 млрд рублей.

Строительство в микрорайоне завершала уже другая компания — «Трест Магнитострой» Олега Лакницкого, которая передала дольщикам ключи от новых квартир. Сергей Мануйлов был лишен свободы на 2,5 года за злоупотребление полномочиями и отправлен в СИЗО. В декабре 2020 года Калининский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении.