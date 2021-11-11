Егор Ковальчук: «У каждого человека есть шанс рассказать государству о своих проблемах»

Вице-губернатор Челябинской области — о том, как результаты переписи населения повлияют на жизнь людей

Всероссийская перепись населения в Челябинской области продлится до 14 ноября. Опрос прошли уже около 80% жителей, но есть и скептики. Многим кажется, что перепись — формальная процедура. Однако именно после всероссийских опросов принимаются самые важные меры соцподдержки. Например, после переписи 2002 года был введен материнский капитал. Вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук рассказал ИА «Первое областное», как проходит перепись населения в условиях пандемии коронавируса, стоит ли опасаться за утечку данных и что делать с теми, кто пишет «хоббит» в графе «национальность».

— Егор Викторович, перепись еще идет. Каковы предварительные итоги?

— Да, перепись продлится до 14 ноября. У всех, кто еще не прошел ее, есть возможность выполнить свой гражданский долг. Это можно сделать на специальном участке, по телефону, на сайте госуслуг или можно дождаться визита переписчика домой. Учитывая, что нагрузка на переписчиков очень высокая, я думаю, что удобнее заполнить анкету на сайте госуслуг. При заполнении опросного листа на госуслугах нужно получить QR-код, а потом верифицировать его на переписном пункте. Это очень удобно сделать в выходные дни.

Пока у нас есть только предварительные итоги. Они касаются количественных показателей. Мы превысили долю в 80% по количеству прошедших перепись. Примерно 17% сделали это на портале госуслуг. Это средние по стране показатели. Качественные результаты требуют долгой и тщательной обработки. Первые обобщенные данные мы увидим к декабрю. Однако официальные результаты будут в следующем году.

— Зачем человеку участвовать в переписи населения? Какой ему от этого прок?

— Материалы переписи являются официальным признанным источником информации для принятия очень важных управленческих решений на уровне государства. Это социальные, демографические, бюджетные решения, финансовые, налоговые решения. Перепись предоставляет базовую информацию. Многие государственные, региональные, муниципальные программы и нацпроекты разрабатывались и финансировались по результатам переписи населения.

Можно с уверенностью сказать, что в следующий раз при составлении прогноза социально-экономического развития на 2023 год мы будем использовать статистические данные переписи. А значит, и бюджет будет основываться на информации, которую люди предоставили нам, заполняя анкету.





— Насколько безопасны условия хранения данных переписи? Нет ли угрозы утечки информации?

— Многие опасаются, что переписчики собирают персональные данные, финансовую информацию, опасаются за сохранность данных. Но это очень общая информация, она обезличена. Она не представляет интереса для злоумышленников и имеет смысл только в большой массе. Мы узнаем о половозрастном составе жителей региона, об уровне образования. При этом никто не спрашивает, какой вуз окончил человек. Спрашивают об источниках дохода. Но не спрашивают, в каком именно месте человек работает и сколько конкретно он зарабатывает. В анкете есть вопрос о том, в каких условиях живет человек — в многоквартирном или частном доме, какой материал постройки, где удобства — на улице или дома. Оценивается уровень благоустройства и качество жизни.

На основе этих данных будут делать выводы, например, о том, в каких городах и районах много людей живет в аварийном жилье. Таким образом мы можем рассчитывать, сколько денег может понадобиться на прокладку сетей, на расселение людей, на обновление жилого фонда. Каждый вопрос, на который человек отвечает, ложится основу прогнозирования, планирования и принятия решений.

— Но все-таки фамилию и имя человека спрашивают...

— Эта информация нужна только для того, чтобы два раза не переписать одного и того же человека, не более. При этом паспортные данные переписчик не имеет права спрашивать.

— Понятно, зачем проводить перепись населения в XX веке. Но сейчас есть базы МВД, «Госуслуги», какой информации в них не хватает?

— Мы должны понимать, что это в первую очередь масштабный социальный опрос. Важно узнать, как люди сами оценивают условия своей жизни, увидеть, какие у них потребности.

— В таком случае насколько эти данные социологически корректны? Насколько люди искренни в ответах на вопросы? Можно ли доверять переписи на 100%?

— Когда я проходил перепись, у меня не возникло желания искажать правдивую информацию. Какой смысл врать о том, в каком доме вы проживаете, например, — многоквартирном или частном? Вопросы в переписи максимально объективные и общие.

— Некоторые люди используют любую возможность для самовыражения. Например, в графе национальность часто сообщают о принадлежности к «церкви макаронного монстра» или называют себя «хоббитами».

— Даже такой ответ — социологическая информация. Это определенная жизненная позиция человека, его отношение к национальному вопросу. Мы можем делать выводы о таком отношении в конкретном регионе. Это тоже очень важно.

— Кто будет пользоваться данными переписи? Правоохранительные органы получат к ним доступ?

— Прежде всего эти данные получит Челябинскстат. Эта информация будет предоставляться органам власти в соответствии с их полномочиями. Но еще раз подчеркну, в этой информации нет и не было никогда индивидуализации. Это информация, которая позволяет делать выводы об обобщенной группе людей.





— Позволит ли перепись более четко увидеть последствия пандемии коронавируса? Зафиксирует ли перепись избыточную смертность?

— В переписи самые главные вопросы все-таки — о населении и условиях жизни людей. Там нет вопросов о том, кто в семье в последнее время родился или умер. По поводу демографических данных статистика ведется на постоянной основе. Она публикуется ежемесячно. Перепись никакого всплеска не выявит. Такая задача и не стоит перед переписью.

— Есть ли статистика по «открыванию дверей» — насколько люди готовы пускать переписчиков к себе домой? Можно ли сказать, что коронавирус увеличил социальную отчужденность людей?

— Этот фактор, конечно, повлиял на ход переписи. Мы почти два года живем в состоянии эпидемической напряженности. Разумеется, это сказывается. Именно чтобы развеять сомнения тех, кто боится заразиться, предусмотрен вариант с электронной переписью на сайте госуслуг. Также перепись не подразумевает обязательного входа в квартиру. Можно выйти в подъезд, в конце концов, можно через дверь ответить на вопросы. Есть все возможности исключить фактор заражения коронавирусом.

Некоторые боятся мошенников. Но переписчиков легко узнать. Они работают в специальной форме — жилет, шарф, специальная сумка, планшет и удостоверение — бейдж с фотографией. При необходимости переписчик предъявляет паспорт. За каждым переписчиком закреплена территория. Один и тот же человек обходит квартиры в одном микрорайоне. Его можно запомнить в лицо. Также к процессу подключены полиция, Росгвардия. У них есть поручение реагировать на все сигналы, которые связаны с безопасностью переписи населения.

— Требовалась ли переписчикам в каких-то населенных пунктах поддержка полиции? Были ли конфликтные ситуации?

— Участковые и полиция подключаются к работе переписчиков. Есть данные о наиболее неблагоприятных районах, туда переписчик ходит в сопровождении сотрудника правоохранительных органов. Ни о каких серьезных конфликтных ситуациях нам неизвестно.

— Сколько всего переписчиков задействовано?

— В переписи участвуют не только переписчики, но и контролеры. Всего это около 7 тыс. человек. Самих переписчиков — 6,3 тыс. человек. С ними заключены договоры, они получают зарплату, прошли обучение в Челябинскстате. Это люди разных возрастов, в среднем им около 40 лет. На одного переписчика приходится до 400 помещений. У каждого свой участок.

— Куда потом денут планшеты, с которыми ходят переписчики?

— Они будут направлены на другие цели. Это государственное имущество. Планшеты, кстати, все работают на российском программном обеспечении. Это обычная практика. Например, камеры, которые использовались на выборах, потом передавались на другие цели.

— Переписчики привиты?

— Среди переписчиков более половины привиты либо у них имеются антитела. Кроме того, все они не находятся в зоне риска. Раз в неделю по рекомендации Роспотребнадзора проводятся ПЦР-тесты. Все переписчики застрахованы. Если кто-то из них заболел на работе, они получат выплаты. У всех переписчиков имеются средства индивидуальной защиты — маски, респираторы, перчатки.

— У скептиков есть последние выходные, чтобы принять участие в переписи. Какой рациональный довод должен убедить их?

— Мы все живем в обществе. Человеку часто кажется, что его не слышат, что он «маленький человек». Все социологические опросы проводятся среди выборки респондентов. Их ответы потом экстраполируют на все общество. А перепись — это уникальное событие, когда у каждого человека есть шанс рассказать государству о своих проблемах. На основе этих данных государство формирует транспортную, жилищную, социальную, национальную политику. Таким образом человек влияет на свое будущее в составе всего общества. Мне кажется, это одновременно возможность почувствовать себя значимым самому по себе и почувствовать себя частью чего-то большего — всей страны.