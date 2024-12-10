Едим челябинское: как накрыть новогодний стол из местных продуктов

Готовим блюда только из продукции, произведенной в регионе

Предлагаем в этот Новый год накрыть праздничный стол исключительно из челябинских продуктов. Чтобы было проще это сделать, ИА «Первое областное» проанализировало праздничную корзину челябинца и ассортимент продукции местных сельхозпредприятий. На десерт — нашли модные блюда для застолья, проводимого в Челябинске более века назад.

Покупаем только местное

Начнем накрывать наш стол с главного блюда — запеченного гуся или фаршированной курочки. Челябинская область в числе лидеров в стране по объему производства мяса птицы. В регионе работает свыше пяти крупных птицефабрик («Чебаркульская птица», «Здоровая ферма», холдинг «Ситно», «Челябинская птицефабрика», «Равис» и другие), которые с лихвой закрывают потребности внутреннего рынка. Излишки продукции вывозят на экспорт. Для удобства хозяек «Чебаркульская птица» и «Ситно» выпускают полуфабрикаты — в пакетах для запекания. Такая продукция уже идет в маринаде.

Для приготовления мяса понадобится растительное масло. Его производят копейское предприятие «Сигма» (ТМ «Корона изобилия», «Брединское» и др.) и челябинский «Союзпищепром».

Фаршировать птицу лучше овощами, к примеру, агрофирмы «Ильинка», которые продают уже мытыми и фасованными. На гарнир — отварной картофель от местных фермеров или спагетти («Макфа», «Союзпищепром», «Увелка»). Для любителей гречки и других круп — широкая линейка продукции от «Увелки», «Макфы», «Союзпищепрома» в пакетиках для варки.

Стейк рибай из мраморной говядины — для гурманов, но и он имеет челябинскую прописку. В регионе расположено около 40% российского стада элитных бычков — герефордов. Их выращивают преимущественно на юге Челябинской области. Среди лидеров рынка — агрофирма «Калининская» (Брединский район), ООО «Варшавское» (Карталинский район). Мясные деликатесы предлагают компании «Ариант», «Калинка», «Ромкор».





Собрать сырную тарелку — не проблема. На Южном Урале в частных сыроварнях производят дорблю, пармезан, камамбер. Компании «Краснопольский сыровар» (Сосновский район) и «Известная» (Миасс) выпускают собственную широкую линейку сыров с разными вкусами. Добавим к сырной тарелке мед с местных пасек. Например, марки «Вкус меда», который производят в Еткульском районе.





К сырной тарелке — кисло-сладкие яблочки да груши из сада. Ставим на стол графины с компотом, домашние соленья. Свежие огурцы, помидоры, зелень — берем от челябинского агрокомплекса «Чурилово». Даже красную рыбу сегодня научились производить на Южном Урале — в закрытых комплексах выращивают на продажу форель, семгу и другие. Икра вот только в основном идет на зарыбление и воспроизводство поголовья, а не на продажу. Поэтому челябинской икры в рознице не найти. Во сколько обойдется приготовление бутерброда с икрой к новому, 2025 году — мы писали здесь.

Без сладостей — не праздник

Если гости ждут десерта сильнее, чем боя курантов, предлагаем порадовать их тортами местных кондитерских фабрик. Можно испечь самим, купив готовые коржи от фабрики «ЮжУралКондитер», или купить готовый торт от «Мирэль» или «Фантэль».





В челябинской кондитерской «Мечта», кстати, торты пекут с 1994 года. Некоторые из них — по исконно русским рецептам. Удивить можно конфетами «Челябинский метеорит» («ЮжУралКондитер») или вареньем из сосновых шишек, которое производит челябинский предприниматель Мария Юздова. На десерт — эскимо «Первый вкус» от Челябинского молочного комбината или пломбир «Подовиновское молоко» от одноименной компании.

Шампанское на Новый год открывали еще со времен дворянства, а в советские годы традиция только укрепилась. Южноуральский агрохолдинг «Ариант» производит широкую линейку игристых вин. Так что и здесь можно обойтись своим. Но помните, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.





В мемуарах о новогодних праздниках в Челябинске есть упоминание шампанского как напитка, сопровождающего любой значимый праздник. Но больше в ходу в начале XX века в народе была бражка.

«Хлеба было достаточно, но в городе — при цене сахара 15 копеек за фунт, дрожжей — 32 копейки — варили сначала из сахара. Чтобы на вид бражка была темной, прибавляли охры; чтобы пенилась — мыла. Крепость от этого не увеличивалась, пробовали прибавлять настоя табаку — слышно на вкус... Наконец, нашли — стали прибавлять куриного помета», — следует из мемуаров акцизного чиновника Константина Теплоухова.

Есть в его воспоминаниях описание новогодних ужинов, на которые преимущественно подавали в 1922 году мясной суп (главное блюдо), пельмени, пирожки.

«Решили встретить Новый год. Встретили — пельмени из конины, тесто на воде, — но... вкусно. Робко высказали пожелания друг другу. Обед — пирожки из осердья, мясной суп. Немного выпили — достал у Аникина сырца, — разговоры...» — пишет Теплоухов о новогодних застольях в Челябинске в 1922 году.

А через два года в семье Теплоуховых на столе на Новый год уже ветчина и мясной пирог.

«Прекрасная ветчина, суп с мясным пирогом, гусь, что-то сладкое. Потом кофе. Пили, ели весело, осыпали друг друга», — вспоминает акцизный чиновник.

Из воспоминаний челябинки Анны Неополитановой из рода священнослужителей.

«Настал 1924 год. Встречали ли мы его? Как будто бы нет. Хотя, кажется, какая-то попытка встретить его была. Папа раздобыл где-то банку паюсной икры и сказал, что это для встречи Нового года. Была ли елка? Наверное, была! И медовые пряники наверняка пекли для этой елки!» — пишет она в мемуарах.

При этом в архивных документах указывается, что новогодние праздники в Челябинске все-таки любили отмечать хлебосольно. К столу подавали лебедей, потроха, жареных гусей, тетеревов, куропаток, рябчиков, поросят на вертеле, печень и мозги лосиные, зайцев, ветчину.

Мясной стол после православного поста был обычным делом. Но первым блюдом всегда был суп — в XIX веке похлебки, позже — щи, рассольник да уха. На Рождество готовили наваристый студень. На десерт в начале XX века у челябинцев шли сладкие пирожки, варенья и пряники. И главной традицией было ходить в гости, чтобы поздравить родных и близких людей.

