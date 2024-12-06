Южноуральцы постепенно начинают готовиться к Новому году. Кто-то присматривает подарки, кто-то уже нарядил елку, а кто-то продумывает меню на праздничный стол. ИА «Первое областное» подсчитало, сколько денег придется потратить на традиционные новогодние блюда.
Бутерброды с красной икрой
Бутерброды с красной икрой и сливочным маслом считаются символом достатка, особенно в 2024 году, когда цены на масло в стране выросли на 17,96%. Тем не менее эта закуска остается одной из самых любимых у челябинцев.
Рассказываем, что и сколько сейчас стоит. Корреспондент ИА «Первое областное» прошлась по трем сетевым магазинам, чтобы высчитать среднюю цену.
Разбег цен на красную икру и правда большой. В одном магазине предлагают купить баночку (140 граммов) за 800 рублей с небольшой скидкой, в другом — задирают цену до 1400 рублей за такой же объем.
Средняя стоимость банки (140 граммов) красной икры в Челябинске составила 949 рублей. Сливочное масло 82,5% в среднем обойдется в 241,5 рубль. Ну и куда же без багета, цена на него — 47 рублей.
По нашим подсчетам, из одной баночки икры получится 14 маленьких бутербродов, стоить они будут 1238 рублей. Средняя цена одного — 88,4 рубля.
Салат «Оливье»
Один из самых популярных новогодних салатов, рецепт которого, наверное, знает каждый.
Чтобы сделать порцию салата на четверых человек потребуется:
— Одна банка горошка — 71,5 рубля;
— Две моркови — 14,4 рубля;
— Четыре картофелины — 41,2 рубля;
— 450 граммов вареной колбасы — 142 рубля;
— четыре яйца — 50,6 рубля;
— соленые огурцы — 97,2 рубля.
Средняя стоимость «Оливье» в 2024 году вышла в 444,9 рубля. Не забывайте, что при подсчетах еще учитывается король новогоднего стола — майонез. Средняя стоимость порции на одного человека составит 111 рублей.
Салат «Сельдь под шубой»
Свое почетное место занимает на новогоднем столе челябинцев и этот салат. Его рецепт мы тоже повторим, и тоже распишем среднюю стоимость на его компоненты.
Для салата нам понадобится:
— Две свеклы — 38 рублей,
— Две моркови — 14,4 рубля,
— Небольшая луковица — 12 рублей,
— Две картофелины — 20,4 рубля,
— Селедка (400 граммов) — 259,3 рубля.
Получается, что средняя стоимость салата на четверых составляет 448 рублей, по 112 рублей на человека.
Мясо по-французски с картошкой
На горячее сегодня мясо по-французски запеченное с картошкой, сыром, помидорами и грибами.
Средняя стоимость свиной шеи (600 граммов) — 460 рублей.
Также нам понадобится:
— Четыре томата — 180 рублей;
— Сыр (100 граммов) — 164 рубля;
— Грибы (300 граммов) — 129 рублей;
— Картофель — 253 рубля.
Средняя стоимость горячего на шесть персон — 1246,5 рубля, цена на одного — 207 рублей.
Ранее ИА «Первое областное» писало, что мандарины на новогодних столах челябинцев в этом году будут из Ирана, Китая, Таджикистана и Узбекистана.