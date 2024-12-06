В Челябинске подсчитали расходы на приготовление традиционных блюд для новогоднего стола

Походили по магазинам, узнали среднюю стоимость товаров

Южноуральцы постепенно начинают готовиться к Новому году. Кто-то присматривает подарки, кто-то уже нарядил елку, а кто-то продумывает меню на праздничный стол. ИА «Первое областное» подсчитало, сколько денег придется потратить на традиционные новогодние блюда.

Бутерброды с красной икрой

Бутерброды с красной икрой и сливочным маслом считаются символом достатка, особенно в 2024 году, когда цены на масло в стране выросли на 17,96%. Тем не менее эта закуска остается одной из самых любимых у челябинцев.

Рассказываем, что и сколько сейчас стоит. Корреспондент ИА «Первое областное» прошлась по трем сетевым магазинам, чтобы высчитать среднюю цену.

Разбег цен на красную икру и правда большой. В одном магазине предлагают купить баночку (140 граммов) за 800 рублей с небольшой скидкой, в другом — задирают цену до 1400 рублей за такой же объем.





Средняя стоимость банки (140 граммов) красной икры в Челябинске составила 949 рублей. Сливочное масло 82,5% в среднем обойдется в 241,5 рубль. Ну и куда же без багета, цена на него — 47 рублей.

По нашим подсчетам, из одной баночки икры получится 14 маленьких бутербродов, стоить они будут 1238 рублей. Средняя цена одного — 88,4 рубля.

Салат «Оливье»

Один из самых популярных новогодних салатов, рецепт которого, наверное, знает каждый.

Чтобы сделать порцию салата на четверых человек потребуется:

— Одна банка горошка — 71,5 рубля;

— Две моркови — 14,4 рубля;

— Четыре картофелины — 41,2 рубля;

— 450 граммов вареной колбасы — 142 рубля;

— четыре яйца — 50,6 рубля;

— соленые огурцы — 97,2 рубля.





Средняя стоимость «Оливье» в 2024 году вышла в 444,9 рубля. Не забывайте, что при подсчетах еще учитывается король новогоднего стола — майонез. Средняя стоимость порции на одного человека составит 111 рублей.

Салат «Сельдь под шубой»

Свое почетное место занимает на новогоднем столе челябинцев и этот салат. Его рецепт мы тоже повторим, и тоже распишем среднюю стоимость на его компоненты.

Для салата нам понадобится:

— Две свеклы — 38 рублей,

— Две моркови — 14,4 рубля,

— Небольшая луковица — 12 рублей,

— Две картофелины — 20,4 рубля,

— Селедка (400 граммов) — 259,3 рубля.

Получается, что средняя стоимость салата на четверых составляет 448 рублей, по 112 рублей на человека.

Мясо по-французски с картошкой

На горячее сегодня мясо по-французски запеченное с картошкой, сыром, помидорами и грибами.

Средняя стоимость свиной шеи (600 граммов) — 460 рублей.





Также нам понадобится:

— Четыре томата — 180 рублей;

— Сыр (100 граммов) — 164 рубля;

— Грибы (300 граммов) — 129 рублей;

— Картофель — 253 рубля.

Средняя стоимость горячего на шесть персон — 1246,5 рубля, цена на одного — 207 рублей.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что мандарины на новогодних столах челябинцев в этом году будут из Ирана, Китая, Таджикистана и Узбекистана.