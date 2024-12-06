Все службы Челябинской области перейдут на усиленный режим работы в новогодние праздники

За безопасностью будут следить спецведомства

Алексей Текслер поручил обеспечить безопасность жителей Челябинской области в новогодние праздники. Для этого с 29 декабря все ответственные службы перейдут на работу в усиленном режиме. Речь идет о силовом блоке и ведомствах экстренного реагирования.

Главы городов и районов уже сейчас должны приступить к назначению ответственных дежурных на праздничные дни; усилить меры по обеспечению общественного порядка в местах массового пребывания людей: в помещениях и на открытых площадках.

«Особое внимание прошу уделить социальным и культурным учреждениям, которые организуют детские праздничные мероприятия. Их уже проверяют на соблюдение требований пожарной безопасности и антитеррористической защиты», — подчеркнул Алексей Текслер.

Поручения губернатор озвучил на итоговом в уходящем году заседании антитеррористической комиссии. На нем также подняли темы транспортной безопасности, антитеррористической защищенности объектов энергообеспечения транспортной инфраструктуры.