На улице Хариса Юсупова в Челябинске приступили к строительству двухполосной дороги

Она будет готова к августу 2025 года

В Парковом приступили к строительству двухполосной дороги, которая пройдет от дома № 62 на улице Хариса Юсупова до улицы Скульптора Головницкого. Вдоль нее сделают тротуары, современное освещение и ливневку, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.



«Сейчас подрядчик занимается разбивкой трассы и разработкой котлована», — добавили в пресс-службе.





Дорожное полотно будет готово к августу 2025 года. Дорогу строят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Напомним, осенью 2022 года администрация одобрила строительство дороги на Хариса Юсупова. Проект разрабатывала местная компания «Вираж». Организация посчитала, что к 2044 году интенсивность движения по этому участку составит 5400 машин в сутки.