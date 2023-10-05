У челябинского застройщика в Парковом решили изъять землю под будущую дорогу

О сроках строительства проезжей части по улице Клайна еще неизвестно

Власти Челябинска изымут у компании «Согласие» земли в микрорайоне Парковом, чтобы заасфальтировать дорогу к домам, о которой «забыл» застройщик. Такое решение было принято после того, как прокуратура потребовала от властей привести подъезды к новостройкам в проезжее состояние. Об этом сегодня, 5 октября, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

С жалобой на дороги по улице Клайна в прокуратуру обратились местные жители. Проверка показала, собственник земельного участка (ООО «Согласие») построил дома, но нормальных дорог к ним не сделал. Проезжую часть, по которой местные жители вынуждены передвигаться, признали непригодной для проезда транспортных средств. Более того, она даже не включена в улично-дорожную сеть города.

Надзорный орган усмотрел в таком положении дел нарушение федерального закона, по которому органы местной власти обязаны обеспечить безопасность дорожного движения на своей территории. Прокурор Челябинска потребовал от главы города Натальи Котовой устранить нарушение.

Как сообщила корреспонденту ИА «Первое областное» старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска принял решение изъять у собственника земли в Парковом, чтобы город мог наконец построить там дорогу. ООО «Согласие» получит возмещение в размере по рыночной стоимости участка.

Сроки строительства дороги пока не называются, поскольку участок еще не перешел в муниципальную собственность.