72% компаний в Челябинской области отказались от выходных с 4 по 7 мая, хотя президент Владимир Путин объявил их нерабочими. Исследование провели аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.
Работодатели из Челябинской области оказались на 43-м месте в стране по активности в майские праздники. Среди регионов УрФО больше всех работали жители Ямало-Ненецкого автономного округа (77% компаний). Московские и подмосковные компании вошли в пятерку аутсайдеров по активности в период с 4 по 7 мая: их доля была ниже 60%. Наименьшую активность в регионах проявили компании из Нижегородской области и Карачаево-Черкесской Республики — 56% и 50% от показателей в апреле соответственно.
Нерабочие дни в мае практически не изменили рабочую активность компаний в Чеченской Республике, Республике Хакасии, Калининградской, Костромской и Амурской областях. Доля активных компаний в них составила от 87% до 99%.
Напомним, 23 апреля президент России Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Он одобрил предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой во время совещания по противодействию распространения коронавирусной инфекции в России.
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