В Миассе грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Обстоятельства происшествия выясняют следователи

На железнодорожной станции в Миассе грузовой поезд насмерть сбил 42-летнего мужчину. По данному факту проводится процессуальная проверка Уральского следственного управления на транспорте СКР, сообщили в ведомстве во вторник, 18 мая.

ДТП случилось 18 мая в 02:47 на втором пути станции «Миасс-1» Южно-Уральской железной дороги. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили работников локомотивной бригады, очевидцев. Поручено расшифровать скоростемерную ленту, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.

По версии следствия, житель Миасса переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинисты увидели мужчину, сигналили ему и тормозили, но избежать наезда не удалось. Пострадавший скончался на месте.