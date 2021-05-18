Челябинские туристы вылетели домой из Непала

Путешественники уже поднялись на борт самолета

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Туристы из Челябинска, которые во время объявления локдауна в Непале совершали восхождение на Эверест и не успели на эвакуационный рейс, вылетают на родину сегодня, 18 мая. Об этом сообщил в соцсетях уроженец Челябинской области Алексей Левин.

Челябинец выразил благодарность российскому консулу в Непале Михаилу Сковородникову и его команде.

«Я просто оставлю это здесь. Эти люди сделали невозможное. Они были с нами 24/7, отвечали на все вопросы 450 человек в чате, поддерживали и подбадривали. Консульство России в Непале — one love и низкий поклон», — написал в соцсетях Левин.

Путешественник также сообщил, что некоторые россияне не смогли вылететь из-за положительного теста на коронавирус.

«Держу кулаки за наших соотечественников, которые вчера отказались от вылета из-за положительного ПЦР-теста. Увы, с такими результатом теста невозможно вылететь. Желаю всем скорейшего выздоровления и дополнительного борта на родину», — добавил Алексей Левин.

6 мая правительство Непала приняло решение о запрете международного авиасообщения. Эта новость и стала причиной беспокойства для группы туристов, которая выполняла восхождение на одну из вершин Эвереста. В Непал они прибыли 27 апреля, чтобы покорить Айленд Пик на высоте 6200 метров. Путешественники никак не смогли бы добраться до Непала к 6 мая, чтобы улететь домой.

Туристы планировали улететь 12 мая, но рейс отменили.