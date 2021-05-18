На Южном Урале в праймериз ЕР примут участие больше ста новичков

Из ветеранов большой политики - четыре депутата Госдумы и три областных парламентария

На Южном Урале, как и по всей России, закончена регистрация кандидатов для участия в праймериз партии ЕР. К концу недели, как предполагают в оргкомитете регионального отделения партии, можно будет назвать точное число участников предварительного голосования, сообщили Первому областному информагентству в оргкомитете праймериз.



По данным оргкомитета, всего заявки на участие в праймериз подали 160 человек, 87 — по федеральному списку и 73 — по одномандатным округам. Самыми конкурентными оказались Златоустовский и Металлургический округа — там зарегистрировано по 17 человек. В Коркинском выдвинулись на праймериз 14 претендентов, в Челябинском — 13 человек, в Магнитогорском — 12 кандидатов.

«Заметный конкурс наблюдается в округах, которые еще на первых этапах регистрации кандидатов оценивались как наиболее конкурентные в рамках праймериз. Например, в Магнитогорском одномандатном округе № 192 (Челябинская область) среди ключевых претендентов можно выделить действующего депутата Госдумы Виталия Бахметьева (главу Магнитогорска в 2015-2016 годах, его карьера ранее была связана с Магнитогорским металлургическим комбинатом) и одного из победителей конкурса «Лидеры России. Политика» Станислава Наумова», - подтверждает конкурентность будущих выборов политолог, руководитель Агентства политический и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Зарегистрироваться получилось не у всех: трем кандидатам отказано в регистрации на основании неполного пакета документов. Еще десять человек сами обратились с заявлениями об аннулировании их регистрации. Наконец, оргкомитет исключил из списка кандидатов депутата Челябинской гордумы Илью Мительмана за нарушение фракционной и партийной дисциплины.



По словам руководителя регионального исполнительного комитета ЕР Дениса Моисеева, до 21 мая заявившие о своем участии на сайте праймериз кандидаты должны предоставить в оргкомитет недостающие документы, иначе их заявки также будут аннулированы. По прогнозу руководства реготделения, окончательное число участников предварительного голосования будет немного превышать сто человек.

На федеральном уровне между тем уже подводят итоги подготовки к праймериз. По данным пресс-службы партии, впервые больше половины кандидатов (51,2 процента) — беспартийные, а более трети (почти 35 процентов) — люди моложе 35 лет.

«Мы продлили на две недели подачу заявок. Это принесло нам очевидно высокий интерес и соискателей, и выборщиков. Сегодня можно говорить о том, что около 4 процентов от общего числа избирателей Российской Федерации — это чуть больше 4 млн — те, кто заявил себя в выборщики. Более 7 тысяч заявились для того, чтобы быть соискателями на звание кандидата от „Единой России“ на предстоящих в сентябре выборах. Кроме того, соотношение примерно одинаковое по представительству на одномандатных округах и в списочной части, если говорить о выборах в Госдуму», — рассказал председатель федерального оргкомитета, сенатор Александр Карелин.

В пресс-службе ЕР приводят другие интересные цифры: каждый третий участник процедуры — представитель малого или среднего бизнеса, почти 10 процентов претендентов — муниципальные служащие. При этом только каждый двадцать пятый участник праймериз — действующий кандидат Госдумы.

Напомним, сама процедура предварительного голосования пройдет с 24 по 30 мая, участвовать в ней смогут все зарегистрированные избиратели, прошедшие верификацию на портале госуслуг. На сегодня об участии в голосовании заявили уже почти пять процентов всех избирателей страны.