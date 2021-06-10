Две корейские компании ведут переговоры по строительству заводов электромобилей в Челябинской области

Производители заинтересованы в создании производства в регионе

Экономический блок правительства Челябинской области ведет переговоры с министерством малого и среднего предпринимательства Южной Кореи и Международной промышленной организацией Республики Кореи KOSME. В ходе рабочей встречи стороны обсудили возможность реализации проекта по производству электромодальной техники на территории региона. Заинтересованность в создании производства электробусов, сельхозтехники и коммерческих электромобилей в Челябинской области выразили два южнокорейских предприятия — EdisonMotors и DaeChangMotors, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Интересы Южного Урала представляли заместитель губернатора Егор Ковальчук и первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева. В рамках встречи заключено соглашение о сотрудничестве правительства региона с институтами развития Республики Кореи. В переговорах участвовали шесть челябинских предприятий и три южнокорейские компании. Сейчас стороны анализируют полученную информацию и определяются с возможными партнерами.

«Челябинская область заинтересована в этом сотрудничестве по нескольким причинам. Во-первых, стратегической целью региона является привлечение и качественное сопровождение инвесторов, создание комфортных условий для ведения любого бизнеса, что обеспечит поступления в основной капитал и новые рабочие места. Во-вторых, в настоящий момент в Российской Федерации функционируют несколько таких производств; конкуренция небольшая, регион может занять большую часть российского рынка и рынка ближнего зарубежья. В-третьих, важно использование „зеленых“ видов транспорта в самом регионе, что поможет улучшить экологию, сохранить природу», — прокомментировал Егор Ковальчук, заместитель губернатора Челябинской области.

Как отметила первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева, машиностроение в Челябинской области активно развивается. В структуре экономики оно занимает долю в 12,6% (второе место после металлургии).

«В настоящий момент мы можем предложить инвесторам высококачественные площадки для создания производства, высококвалифицированный персонал с инженерным образованием, внутренний и международный спрос на такую продукцию. То есть у нас есть все возможности для реализации этого инвестиционного проекта», — прокомментировала Ирина Акбашева.

Челябинская область взяла курс на создание и использование «зеленых» видов транспорта для улучшения экологической обстановки. В регионе реализуют две программы по развитию рынка газомоторного топлива, направленные на строительство заправок транспортных средств метаном и переоборудование автомобилей на его использование. Следующий этап этой работы — расширение применения на Южном Урале электротранспорта. В регионе уже появились первые электромобили, поэтому в марте 2020 года региональное минэкономразвития приняло программу по оснащению автозаправок зарядными колонками для них. Сегодня в Челябинской области функционируют уже 28 таких станций. Программа предусматривает проведение различных мероприятий по улучшению этой инфраструктуры до 2030 года.