В Каслинском районе при лобовом столкновении авто погибла семейная пара

Госпитализирована 12‑летняя девочка

На автодороге в сторону Екатеринбурга в Каслинском районе при лобовом столкновении двух автомобилей погибли водитель и пассажир отечественной легковушки. Об этом сегодня, 9 июня, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Авария случилась накануне, 8 июня, в 23:50. 23-летний водитель «Ауди» при разрешенном обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114 под управлением 35-летнего мужчины. В результате происшествия водитель отечественного авто и его 37-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. Также в разбившейся машине травмы получила 12-летняя девочка, она доставлена в медучреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.