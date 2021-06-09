Южноуральцы смогут отправиться в виртуальное путешествие по Тургояку

Экотур создали в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями

Виртуальное путешествие по Тургояку станет возможным уже осенью 2021 года. Этот проект позволит людям, в том числе и с ограниченными физическими возможностями, совершать цифровой тур по озеру и его окрестностям.

Виртуальный экотур будет создан силами современной мультимедийной графики и будет сопровождаться рассказами гида-помощника. Прямо на диване можно будет совершить путешествие на остров Веры, хребет Заозерный, озеро Инышко, познакомиться с растительным и животным миром памятника природы.

В 2021 и 2022 годах на грантовые средства En+ Group в Челябинской области будет воплощено три образовательных, научных и просветительских проекта. На реализацию этих инициатив компания выделила южноуральцам порядка 1,1 миллиона рублей.

«Министерство экологии Челябинской области уже на протяжении двух лет ведет большую работу с учеными, студентами, волонтерами по поддержке экологических инициатив. Много проектов реализуется в регионе за счет грантовых вознаграждений. Немало средств выделяется губернатором области на поддержку экологических инициатив общественных организаций и граждан. На территории региона также активно работает Фонд президентских грантов. В этом году при региональном Минэкологии заработал консультационный центр, который оказывает поддержку общественникам в продвижении экологических инициатив», — отметила начальник управления экопросвещения Минэкологии региона Марина Дымова.

Проект «Экотропа Кошкуль» свяжет центральную часть города Миасса с озером Кошкуль. Основная нитка вело- и пешеходного маршрута протянется через реку Миасс, Транссибирскую магистраль, Парк сказок, Лысую гору, озеро Круглое, ручей Безымянный, смотровую площадку на горе Спокойной. Протяженность маршрута составит 8,5 тысячи километров. Планируется, что после маркировки и открытия нового пешеходного маршрута число посетителей увеличится в 10 раз — до 150 человек в день.

Финансовую поддержку также получил Южно-Уральский федеральный научный центр минералогии и геоэкологии УрО РАН. Ученые Миасса будут работать с малоизученной группой золотистых водорослей водной экосистемы озера Тургояк с применением новейших методов сканирующей электронной микроскопии. Оценка экологических свойств, статус редкости микрофлоры позволит вносить изменения в природоохранное законодательство по использованию водных ресурсов озера Тургояка.