Огненные танцы и движения планет: в Челябинской области состоялся ленд-арт-фестиваль

Как на острове озера Сунгуль устроили ламповый слет художников со всей страны

Ленд-арт-фестиваль «Острова» — творческий проект на базе отдыха, недалеко от Каслей. Во второй раз на острове озера Сунгуль десятки художников со всей страны создавали скульптуры из природных материалов, железа, стекла, огня и движения. Фестиваль закончился, оставив после себя несколько новых арт-объектов. А наши эмоции и история — остались.

«Острова Ершовы» — маленький загородный клуб на озере Сунгуль. С материка на островок ведет узкая насыпь, по которой двум автомобилям не разъехаться. Чтобы открыть гостям ворота, кто-нибудь из сотрудников садится на велосипед и крутит педали до калитки.





В чаще деревьев и кустов можно наткнуться на шерстистого носорога, медведей и дельфинов, у линии берега понаблюдать за зеркальными фламинго и динозаврами, а в глубине острова вдруг наткнуться на домик уральского гнома — уютную комнату за круглой дверцей, обустроенную в недрах земли. Ветер шумит в кронах деревьев, поют птицы, а из рупоров раздаются странные звуки, словно где-то в пустоте чужой планеты кто-то дергает гитарные струны, стучит, щелкает и бормочет.





Этот клуб стал известен прошлой осенью, когда на остров приехали почти сорок художников со всей России. В рамках первого ленд-арт-фестиваля «Острова» они заселили лес разными животными и создали несколько арт-проектов. Инициатором фестиваля стал архитектор, художник Константин Евдокимов. Он и встречает нас, чтобы познакомить с участниками и рассказать о теме фестиваля, эволюции.





Все закончится сегодня. Или завтра

«Вжи-и-и-иу-уиу-вз-з-з-цок!» — вдруг доносится из громкоговорителя. Воистину, местное радио транслирует какую-то странную передачу.

«В последнее время нам и всем жителями планеты пришлось меняться, приспосабливаться, учиться жить по-новому. Можно сказать, что мы эволюционировали. И пандемия стала своеобразным витком эволюции, движением вперед. Поэтому предложили участникам поразмышлять на эту тему. А чтобы передать ощущение этого движения, в проектах второго фестиваля появились кинетические скульптуры, движущиеся под действием человека или природы», — рассказывает Константин Евдокимов.





Мы идем до центральной поляны, где создает свой проект Алексей Татаринов из Перми (это он в прошлом году «привел» динозавров к сунгульскому берегу). Перед нами закрученная спираль из веток, соломы и проволоки. В середине — шар. Это и есть эволюция, финал которой у каждого свой. Мастера на площадке нет, а Константин Евдокимов, как соавтор, поясняет, что это будущая огненная скульптура, которую перенесут на озеро и сожгут. В этом художник видит эволюцию — постоянное движение, путь, по которому идет сама жизнь. И важно вовремя осознать ценность «здесь и сейчас», потому что уже завтра все может измениться.

«Бо-о-о-ом», — вдруг раздается из ближайшего динамика. Звук рассыпается на какой-то треск и переливы и снова затихает.





Все во власти огня

Рядом расположилась печь для обжига, вокруг которой колдует Марина Еркович из Перми. Она работает с глиной и увлекается старинными способами обжига. Например, вара — древнерусский способ закрепить глазурь на чашке, кинув изделия из печи в квашню. Или раку — японский способ, при котором плошки из огня помещают в яму с опилом. Но большая печь — не для чайных чашек и маленьких фигурок. К финальному дню фестиваля Марина Еркович слепила земляного льва — хамелеона. Печь растопят на полную мощность (1100 градусов!), водрузят льва сверху, и несколько часов скульптура будет обжигаться на открытом огне. А к вечеру створки защитной капсулы раскроются, чтобы зрители увидели двухметрового огненно-красного льва (хамелеона).



Фото Вадима Балакина

«Шамотная глина — сам по себе материал эволюционный. Мы берем мокрую глину из земли, руками придаем ей форму, обжигаем в печах и превращаем в произведение искусства. И здорово, что можно применять старинные техники обжига. Я люблю работать эффектные обжиги, которые интересно показать людям. На фестивале „Острова“ как раз подходящая атмосфера. Пойдемте в мастерскую, пора покрывать нашего льва глазурью», — рассказывает Марина Еркович.

Мастерская — крытая веранда, где проводят лекции, устраивают чайные церемонии или вечерние посиделки под кино. На пороге застываю: на полу разложены пара бревен с пьезодатчиками и натянутыми струнами, смычки из арматуры и прочной бечевки, несколько барабанов, дудук с колокольчиками, диджейский пульт и пианино. Отсюда и ведет вещание радио «Острова», а странные звуки, которые наполняют остров, — это художники, гости и даже ветер играют на бревнах со струнами, специально подвешенных на холме возле мастерской.





Всё во вселенной играет музыку

Максим Веревкин и Никита Демидов — саунд-художники из Ижевска. Они извлекают звуки из разных природных и индустриальных предметов и уверены, что звучать может даже глыба льда.

«На одном из фестивалей „Удмуртский лед“ мы создали „айсбиллу“. Разместили пьезодатчики на куске льда, пустили звук к гитарным педалям и просто стучали. Получились интересные звуки, которые в сочетании с другими инструментами складывались в музыку. Такие архаичные инструменты из дерева, камней, льда можно пускать в эфир чистым звуком, чтобы они вливались в природу. А можно микшировать с сэмплами, другими инструментами. Каждый природный объект, каждое бревно звучит по-разному, мы подобрали такие, что сложили мажорный аккорд», — поясняет Никита Демидов.





Поиграть на бревне может любой гость фестиваля — руками и смычком. Звуки получаются разные — от противных визжащих до утробных и задумчивых. Я дергаю струну, и глубокий звук наполняет мир вокруг. Дудук в устах Максима Веревкина напевает мелодию, а мы с Никитой Демидовым добавляем свои мысли — с помощью барабана, смычка и бревна, и даже крышки от казана.

«Каждое утро выпускаем в эфир лучшие фрагменты предыдущего дня, вместе с птицами и ветром. А еще к микрофону приходит Сергей Гдаль и читает Библию на старославянском», — добавляет Максим Веревкин.

За стенами мастерской снова раздалось гудение, писк и лязганье — струны перебирал какой-то гость. Или врезался шмель. А может, клювом задела птица, такое тоже случалось.

Музыку леса и ветра прерывает писк бензопилы и болгарки — неподалеку работают сразу несколько групп художников.

«Сохраните ламповость!»

Анфим Хомяков и Роман Постников из Ижевска сделали маяк в виде шишки, цветную лодочку и буйки. Кажется, что на берегу разворачивается фрагмент какой-то истории. Колоритные художники (какие у них бороды!) поясняют, что буйки супрематические, а лодочка — своего рода проводник.





«Каждый буек мечтает стать маяком, а каждый квадрат — чем-то более сложным. Пусть это будет только часть истории, которую каждый человек додумает по-своему», — говорит Анфим Хомяков.





Валерий и Кирилл Баталовы замахнулись на космическое. По мнению художников, в арт-объекте каждый может спровоцировать движение планет, «запустить Вселенную». По большей части Баталовы занимаются снежными и ледовыми скульптурами, ездили на фестивали по всей России и даже в Канаду. А еще вместе с другом и художником «Островов» Кириллом Баиром строили самый большой снежный отель, снежный лабиринт на ВДНХ и 11-метровую ледовую Эйфелеву башню в Озерске.







«Художники фестиваля давно знакомы друг с другом. Мы все друзья. Пожалуй, это главная особенность нашего фестиваля — неформальная атмосфера. Как-то у нас в гостях побывал организатор крупного фестиваля из Томска. У них там 250 мастеров резьбы по дереву со всей России, сотни тысяч зрителей. А он восхищался форматом нашего фестиваля и очень просил сохранить эту ламповость и закрытость», — улыбается Константин Евдокимов.

По радио снова что-то бренчит, но звуки так хорошо вписываются в общий гул, что мы перестаем их замечать.

Человек-олень со смартфоном, мечтательная коза — мы переходим от одного художника к другому, полностью вливаемся в творческое течение. Смыслы, звуки, эмоции — остров свистит, булькает, жужжит и трещит от огня, гомона, стона металла и дерева.





Завершается круг у беседки, где работают Вадим Полин из Хабаровска и Иван Локтюхин из — внезапно — Лапландии. Они делают… что?

— Почему это напоминает мне мельницу? — спрашиваю.

— Так это уже шестой вариант! По проекту это причал. На краю у нас будет кинетическая скульптура — лодочка с фигурами. Музыкант и танцовщица. Он — играет, она — танцует. Хотим, чтобы каждый остановился, сел и подумал. Ведь можно закручиваться в суете и терять себя, а можно четко знать, куда ты двигаешься, по солнцу. Или в танце. Мы композицию назвали «Между небом и землей», — объясняет Иван Локтюхин.





Все сгорит, а мы останемся

Финал ленд-арт-фестиваля «Острова» получился огненным во всех смыслах. Горящий глиняный хамелеон, танец огня, музыкальные импровизации и даже театральные выступления. Специально под закрытие на остров приехали студенты факультета современного танца Гуманитарного университета из Екатеринбурга. В своих импровизациях они стучали камнями, играли, танцевали вокруг скульптур.





А в сумерках, когда закатное солнце почти скрылось за горизонтом, художники подожгли спираль эволюции. Танец огня зрители встречали криком, художники — шепотом, а Максим Веревкин — соло на дудуке. Даже жаль, что уникальный для Челябинской области фестиваль ленд-арта останется теплым, ламповым и таким закрытым для большого числа гостей. Кстати, записаться на экскурсию, чтобы помедитировать, сделать необычные фотографии и пообщаться с очень творческими людьми, можно вот здесь.



Фото Вадима Балакина