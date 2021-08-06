Дороже всего в Челябинской области учиться на дизайнера и дирижера

Самые высокие цены для студентов — в ЮУрГУ

Список самых дорогостоящих специальностей в Челябинской области возглавили направление «дизайн» в ЮУрГУ (261,7 тыс. рублей в год), «музыкально-инструментальное искусство» и «дирижирование» в Челябинском государственном институте культуры (236,7 тыс. рублей). Также в топ-5 вошел стоматологический факультет Южно-Уральского государственного медицинского университета (197 тыс. рублей). Рынок платных образовательных услуг проанализировала Контрольно-счетная палата Челябинской области.



В ЮУрГУ высокая стоимость обучения (185,5 тыс. рублей) установлена также для таких специальностей как «землеустройство и кадастры», «ракетные комплексы и космонавтика» и «физическая культура». В 2021 году на эти специальности предусмотрено от 24 до 27 бюджетных мест. При этом в вузе в этом году обратили внимание на необходимость подготовки специалистов реального сектора экономики. По сравнению с 2020 годом в четыре раза (до 115) увеличилось количество бюджетных мест по специальности «строительство» и более чем в два раза (до 181) — по специальности «электроэнергетика и электротехника». Стоимость обучения на коммерческой основе по этим специальностям составляет 151,8 тыс. рублей.



В 2021 году выросла стоимость обучения в Южно-Уральском государственном медицинском университете по направлениям «лечебное дело» и «педиатрия» — до 176,5 тыс. рублей. Однако количество бюджетных мест по этим специальностям также увеличилось в 1,2 раза (337 и 167 мест соответственно).



Южно-Уральский государственный аграрный университет, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет и Челябинский государственный университет в 2021 году не изменили стоимость платного обучения по сравнению с 2020 годом. Стоимость обучения составляет: в ЮУрГАУ — от 145,4 тыс. рублей, ЮУрГГПУ — от 120,3 тыс. рублей, в ЧелГУ — от 120,4 тыс. рублей.



Самым дорогостоящим направлением в ЧелГУ является «наноинженерия» (170, 200 тыс. рублей), а в ЮУрГГПУ — «экология и природопользование» (138,8 тыс. рублей).

