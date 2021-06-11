Мужчину отправят на принудительное лечение после жестокого убийства жены на глазах у детей

Дело направлено в Челябинский областной суд

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Александр Алексеев страдает психическим расстройством. Об этом сегодня, 11 июня, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

По данным следствия, обвиняемый по дороге из Башкирии в Сатку 29 июля прошлого года поссорился с женой и нанес ей несколько ножевых ранений. Женщина скончалась на глазах у двоих своих детей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»).

«В рамках уголовного дела в отношении обвиняемого проведена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой он признан страдающим психическим расстройством, как в период совершения деяния, так и в настоящее время», — рассказали в СУ СКР по региону.

Уголовное дело направлено в прокуратуру, а затем будет передано в Челябинский областной суд, который решит, где будет проходить лечение Алексеев.