Новый спорткомплекс «Динамо», торжественная церемония открытия которого состоялась 8 июля, пока еще не может проводить на своей базе спортивно-массовые мероприятия из-за того, что объект еще не вошел во всероссийский реестр объектов спорта. Соревнования по самбо, которые планировалось провести на новом объекте, состоялись в старом здании ДС «Динамо», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
По словам заместителя председателя регионального общества «Динамо» Анатолия Ситникова, во всероссийский реестр объектов спорта новый спорткомплекс войдет до конца текущего месяца. И только после этого в нем можно будет проводить спортивно-массовые мероприятия.
«Сертификацию объект уже прошел, сейчас идет регистрация имущества. В сентябре стартует новый гандбольный сезон в Российской суперлиге, где выступает челябинское „Динамо“. Надеемся, что наша команда сможет сыграть свой первый домашний матч в новом спорткомплексе уже в сентябре. Кроме того, планируем провести в октябре чемпионат ФСБ России по рукопашному бою», — сообщил Анатолий Ситников в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное».
Спорткомплекс «Динамо» представляет собой четырехэтажное здание с тремя этажами в надземной части и одним подземным этажом. Здесь расположены универсальный игровой зал с 300 посадочными местами, зал для единоборств, помещения для общефизической подготовки с тяжелоатлетическими помостами, тренажерный зал, оздоровительный центр и современный стрелковый тир — с четырьмя стрелковыми галереями с 19 направлениями стрельбы.
Сегодня в старом здании Дворца спорта «Динамо» прошли состязания по самбо. В них приняли участие более 40 спортсменов области. Ранее была достигнута договоренность с руководством Всероссийского спортобщества «Динамо» о том, что в следующем году на базе нового спорткомплекса будет также проведена всероссийская ведомственная спартакиада.
Автор: Степан Тимощук
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