Южноуральская спортсменка Ксения Хайрулина успешно выступила на прошедших в Тверской области финальных стартах V Спартакиады молодежи России по конному спорту. Она стала серебряным призером в дисциплине «конкур» на лошади по кличке Лук оф Лав, сообщает Федерация конного спорта Челябинской области.
«Второе место я заняла в первый день спартакиады. Могла выступить и успешнее, но не удалось восстановиться после первенства Европы в Португалии, где выступала на своей основной лошади в то время, как мои другие лошади, можно сказать, отдыхали от полноценной работы. Возможно, из-за этого не удалось до конца успеть хорошо подготовить мою кобылу, с который мы выступали на спартакиаде. Но в первый день она прыгала очень хорошо и свежо, поэтому и получилось занять второе место», — сообщила Ксения Хайрулина корреспонденту ИА «Первое областное».
Ксения Хайрулина начала заниматься конкуром в семь лет на базе клуба «Белая лошадь» в селе Кадниково. 20-летняя спортсменка является одной из самых титулованных всадниц Челябинской области и входит в сборную страны.
Автор: Степан Тимощук
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