В Бакале жители аварийных домов начали переселяться в новостройки

Строительство двух десятиэтажек велось при поддержке губернатора

Первые жители ветхо-аварийных домов из поселка Иркускан и Бакала переселились в новые дома, построенные по программе нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Саткинского района Александр Глазков. На улице Кирова в Бакале возвели две десятиэтажки, в которые смогут переехать 348 человек.

«Строительство домов производилось при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Лично вручил ключи от 2-комнатной квартиры Незнамову Константину Владимировичу, он переселяется из ветхо-аварийного жилья в поселке Иркускан»,— написал глава района.

Также, по словам Глазкова, ремонт в квартирах выполнен с применением современных материалов, а само жилье он назвал добротным. Всего для переселенцев из 23 старых домов построили 179 новых квартир, а общая площадь построенного в Бакале жилья составляет 9,7 тысячи квадратных метров. Застройщиком стала челябинская компания «Горстрой».

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что дома на Кирова начали строить в мае прошлого года. Уже в конце ноября две высотки фактически возвели, но еще проводились отделочные работы. Переезд назначили на первую половину 2023 года. Местные власти в то время планировали построить два пятиэтажных дома на три подъезда в поселке Межевом.