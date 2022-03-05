Гандболисты «Динамо-Сунгуля» уступили СГАУ-Саратов в чемпионате российской Суперлиги

Южноуральский клуб проиграл в гостевом поединке — 23:24

В чемпионате гандбольной российской Суперлиги уступил в гостевом поединке южноуральский клуб «Динамо-Сунгуль». В Саратове подопечные Алексея Павельева уступили местному СГАУ — 23:24 и лишились шансов на попадание в кубковую восьмерку, которая на втором этапе чемпионата будет бороться за медали турнира.

В отличие от южноуральцев волжане уже решили свои турнирные задачи, обеспечив место в топ-8. Наша команда сохраняла лишь теоретические шансы пробиться в кубковую восьмерку. Сам поединок получился зрелищным и упорным. В нем преимущество переходило от одной к другой команде, но хозяева оказались все же сильнее.

«Играли хорошо. Забей свои моменты — не было бы нервной концовки, где нам не повезло. Хорошо сегодня проявили себя Артем Свинин, Максим Попов, Никита Арефин. Вся команда билась, отдавалась в игре. В последних играх большой груз ответственности был на плечах Павельева-младшего, но сегодня ему, наверное, не хватило сил. Было приятно смотреть, как мы действовали во втором тайме в нападении. Я думаю, что мы двигаемся в правильном направлении», — считает главный тренер ГК «Динамо-Сунгуль» Алексей Павельев.

Последние две игры предварительного этапа гандболисты Челябинской области проведут в Снежинске: 12 марта «Динамо-Сунгуль» сыграет с «Пермскими медведями», а 23 марта — со ставропольским «Виктором».