Игорь Белехов: фильм Ромма «Обыкновенный фашизм» — это о сегодняшней Украине

Координатор «Бессмертного полка» в Челябинске проводит параллели между современной Украиной и событиями первой половины ХХ века

Специальная военная операция на Украине — это здоровая реакция здорового народа на угрожающую ему коричневую болезнь. Такого мнения придерживается организатор майских шествий «Бессмертного полка» в Челябинске, координатор местного отделения этого движения Игорь Белехов.



— Как зарождался фашизм? Факельные шествия, вскинутая рука, сожженные книги, а потом и люди. И это не о знаменитом фильме Михаила Ромма, это о сегодняшней Украине. Вы помните, на чьи деньги пришел к власти Гитлер? А на чьи — нынешние фюреры Украины? Параллели очевидны.

Я горжусь тем, что я русский. Я помню, как мои деды боролись с коричневой чумой ХХ века. И я не хочу, чтобы эта болезнь снова пришла в мою страну.

У меня есть единомышленники. Все участники «Бессмертного полка» объединены одной целью. Ее выражает опубликованное недавно в соцсетях обращение сопредседателя нашей организации: мы не имеем права терпеть то, что происходит сегодня на Украине, что происходило в Донецкой и Луганской республиках. Уничтожение памятников, надругательство над участниками Великой Отечественной войны, геноцид русскоязычных граждан, восхваление нацистских преступников. И вдобавок — наращивание военной инфраструктуры у наших границ в угоду Западной коалиции. И то, что сегодня проводится специальная военная операция, — это наш ответ. Иначе война постучится к нам в двери, придет на наш порог. Этими действиями президент ограничивает происходящее и защищает нашу родину.