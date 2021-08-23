Доходы жителей Челябинской области выросли почти на 7%

Улучшению благосостояния способствовала предпринимательская деятельность

Доходы населения Челябинской области за январь — июнь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го увеличились на 6,1%. Росту способствовали доходы от предпринимательства (+16,5%), социальных выплат (+7,1%) и оплата труда наемных работников (+4,9%). Сведения опубликованы пресс-службой Минэкономразвития региона со ссылкой на Челябинскстат.

«Сравнивая полугодовую динамику с уровнем первого квартала, фиксируем в доходах населения Челябинской области позитивный тренд. Вероятно, постепенно нивелируются последствия пандемийных ограничений 2020 года. И правительство региона продолжает активную работу с бизнесом, инвесторами, социальным сектором для роста зарплат и других составляющих доходов», — поясняют в пресс-службе Минэкономразвития Челябинской области.

За полгода среднедушевые доходы южноуральцев увеличились на 6,8% — до 26,1 тыс. рублей. Реальные располагаемые доходы показали рост на 0,4%. Во втором квартале текущего года относительно первого показатель вырос на 13%.

Напомним, что по итогам 2020 года Челябинская область заняла 37-е место во всероссийском рейтинге по доходам населения. Количество южноуральцев, проживающих за чертой бедности, в 2020 году сохранялось практически на уровне 2019 года — 12,8% к 12,9%. Доля населения Челябинской области, находящегося за чертой крайней бедности, в 2020 году снизилась до 1,1%. В 2019 году таких южноуральцев было больше — 1,3%.