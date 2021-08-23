«На Паралимпийских играх — 2020 каждый южноуралец способен завоевать медаль»

Так считает директор регионального Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Павел Титов

Завтра, 24 августа, в Токио стартуют летние Паралимпийские игры — 2020. В них в составе сборной России выступят пять южноуральских спортсменов. Директор Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области Павел Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту ИА «Первое областное» рассказал о том, как спортсмены готовились к Играм, о нехватке тренерских кадров и почему у людей с ограниченными возможностями здоровья — безграничные возможности реализовать себя в спорте.

«Наши легкоатлеты лучшие в стране, но на мировом уровне результаты оказались лучше»

— На Паралимпийские игры в Токио отправилось пять южноуральских спортсменов. Могло быть больше?

— Изначально на участие в Играх претендовало 12 наших спортсменов и 4 тренера. Но на определенных этапах не все смогли закрепиться в составе сборной страны или выполнить условия олимпийского отбора. Конечно, при определенных раскладах и в Токио могли отправиться и больше спортсменов, но не сложилось: не всем удалось выполнить необходимые условия для попадания в паралимпийскую сборную. Тем не менее все наши пять спортсменов в Японии реально претендуют на медали и способны побороться за высокие места.

— Для многих спортсменов соревнования такого уровня являются жизненной целью. Насколько сильно расстроились паралимпийцы, не попавшие в сборную?

— Расстроились ребята сильно, да. Паралимпийские игры — это главные старты в карьере любого спортсмена с ограниченными возможностями здоровья. И проводятся они раз в четыре года, а в данном случае интервал растянулся в пять лет. За всем этим стоит большая подготовительная работа. И те спортсмены, кому не удалось пробиться в состав, на следующие Игры могут уже не поехать, потому что может случиться все что угодно: травмы, здоровье, а у кого-то и зрелый возраст…

Очень сильно расстроились легкоатлеты, ребята с нарушениями зрения: на чемпионате России они показали отличный результат, став лучшими в стране. Но из-за того, что их позиция в мировом рейтинге ниже, чем у ближайших конкурентов, они не смогли попасть в основной состав паралимпийской сборной.

«Сильные духом люди доказывают, что их возможности безграничны»

— Спорт спортом, но паралимпийцы — это же прежде всего люди с ограниченными возможностями здоровья. Несмотря на развитие проекта «Доступная среда», наш город полон ограничений. Сталкиваются ли ваши подопечные с бытовыми трудностями?

— Наши спортсмены самодостаточны. Да, есть у некоторых вопросы, касающиеся социального обеспечения, но их единицы. От спортсменов, которые занимаются у нас, мы не слышали каких-то просьб о помощи или жалоб. Однажды был инцидент с нашим сотрудником — Маратом Романовым, серебряным призером Паралимпийских игр по керлингу. У него украли пандус, об этом писалось в СМИ. В итоге ему в этот же день собрали деньги на установку оборудования, а вечером и вовсе вернули обратно похищенную конструкцию.

Но, если честно, мы на эту тему с ребятами не общаемся. Спортсмены, мне кажется, сильные духом. Кроме того, они по полгода на сборах проводят. А там на тренировочных базах по большому счету все необходимое для комфортного пребывания и проведения учебно-тренировочного процесса присутствует.

— Современное общество позиционирует себя толерантным — все знают и принимают факт присутствия особых людей. Лично вы сталкивались ли с несправедливостью по отношению к инвалидам?

— Конечно. Я бы не сказал, что это прям повально, но иногда люди нехорошо и некрасиво относятся к лицам с ментальными и интеллектуальными нарушениями. А мы с ними общаемся практически каждый день. Вот, наверное, некоторым личностям, чтобы понять, что люди с нарушениями лучше их во многих вещах, нужно просто прийти к ним на соревнования и посмотреть. И, глядя на них, многие поймут, что человеческие возможности у таких людей просто безграничны.

У тебя может быть нарушение зрения, слуха, какие-то умственные отклонения, проблемы опорно-двигательного аппарата — неважно. Ты можешь всегда прийти в спортивный зал, принимать участие в тренировочном процессе, бегать и прыгать. Главное — иметь желание. У нас есть ребята, у которых двигается только голова, и знаете, они играют в шахматы! Есть слепые, играющие в теннис, — они развиваются и становятся чемпионами Европы и мира.

— Ничего себе! То есть не зря говорят, что спорт помогает людям с ограниченными возможностями здоровья.

— Конечно! Могу привести один пример. Врачи сказали человеку с детским церебральным параличом (ДЦП), что улучшений никаких не будет. Он, вопреки всему и всем, решил заняться тренировками. И через год-два стал профессиональным спортсменом. А на повторном осмотре врач увидел улучшения его физических показателей. Спорт мобилизует какие-то ресурсы внутри нашего организма, которые действительно нас оздоравливают.

— Что нужно делать таким людям, которые хотят заниматься спортом? Куда обращаться?

— Звоните нам. Также очень много информации у нас на сайте cads74.ru и в социальных сетях нашего учреждения! Мы любому человеку с ограниченными возможностями здоровья найдем тот вид спорта, в котором он сможет проявить себя. Причем есть несколько вариантов: если он не может или не хочет сейчас становиться атлетом — существуют «группы оздоровления». Он придет, позанимается, покажет себя, посмотрит сам. И потом уже, когда для себя решит, хочет ли заниматься спортом, его определят в группу по понравившемуся направлению. У нас есть такие виды, как спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН), спорт слепых и спорт глухих.

«Наш центр координирует деятельность адаптивной физкультурной работы в области»

— Павел Александрович, вы являетесь руководителем центра по адаптивным видам спорта с момента его создания. Столкнулись ли вы с какими-то проблемами в начале своей работы?

— Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта был основан в январе 2020 года. Наше учреждение создано на базе областного бюджетного государственного бюджетного учреждения «Реабилитационно-физкультурный центр инвалидов „Импульс“», которое было подведомственно министерству социальных отношений Челябинской области. Сейчас наш центр является подведомственным учреждением министерства по физической культуре и спорту. Ранее работа со спортсменами-инвалидами осуществлялась министерством физической культуры и спорта, министерством социальных отношений, а также различными центрами спортивной подготовки. Сейчас эта работа ведется централизованно нашим учреждением. Конечно, понадобилось какое-то время на то, чтобы осуществить переход из одного ведомства в другое. Существовали как кадровые вопросы — для кого-то искали новые места, кого-то находили для комплектации штаба, — так и множество вопросов хозяйственного плана. Но, несмотря на это, все прошло спокойно, без конфликтов: мы шли людям навстречу, учитывались не только наши интересы, но и пожелания людей.

— Много ли сотрудников осталось?

— У нас в центре штаб практически весь укомплектован: работает 27 человек, из них 10 — это спортсмены-инструкторы, они все являются действующими спортсменами. К слову, половина спортсменов, которые работают у нас, как раз поехала на Паралимпиаду. Остальные 17 человек — это уже работники спортивного отдела, бухгалтерия, юрист, методический отдел, административно-хозяйственная часть.

— Подопечные центра — паралимпийцы, но, как я понимаю, вы не являетесь спортивной базой. Чем занимается ваша организация?

— Спортивную подготовку, как вы правильно сказали, наш центр не осуществляет. Основная цель учреждения — это реализация полномочий органов государственной власти Челябинской области в сфере адаптивной физической культуры и спорта, в том числе подготовка спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации и Челябинской области. Если простыми словами, мы координируем физкультурно-спортивную деятельность в Челябинской области. То есть разрабатываем методические рекомендации в области адаптивного спорта, организовываем командирование спортсменов на чемпионаты и первенства страны, на международные соревнования, проводим чемпионаты и первенства Челябинской области и различные региональные турниры. Сама подготовка спортсмена, который является членом сборной команды Челябинской области, проходит в муниципальных школах. Мы оказываем атлетам финансовую поддержку, но тренировки сами не проводим — в настоящее время у нас в уставе нет таких задач. Что касается финансирования, то мы получаем субсидию на реализацию государственного задания от министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.

«Спортсмены-инвалиды приходят на тренировку не для того, чтобы их пожалели»

— На пресс-конференции с Еленой Шах вы сказали, что сфера адаптивного спорта, несмотря на неплохой карьерный рост, остро нуждается в тренерских кадрах.

— Да, так и есть. Для того чтобы воспитать чемпиона России, в обычном спорте нужно пройти много этапов. В адаптивном спорте на соревнованиях из-за низкой конкуренции велик шанс того, что подготовленный тобой спортсмен станет первым-вторым номером в сборной страны намного быстрее. Можно сказать, что тренеру в адаптивном спорте немного проще получить тренерскую категорию, получить определенные спортивные заслуги.

— Почему же при таких перспективах нет желающих воспитывать чемпионов?

— Большое значение у тренеров адаптивного спорта имеет моральная составляющая. Им приходится работать со сложным контингентом, учитывать много нюансов. Нужна психологическая подготовка, которая мало у кого есть. К нам приходят студенты УралГУФКа проходить практику, смотрят на детей на тренировках и понимают, что не готовы становиться для них тренерами. Да и выпускаются эти студенты не тренерами адаптивной физической культуры, а реабилитологами. Сейчас мы ведем переговоры с учебными заведениями Челябинска и надеемся, что когда-нибудь будет происходить подготовка по нашему конкретному профилю.

— Вы говорите, что нужна психологическая подготовка. Как ее наработать?

— Я считаю, что нужно просто абстрагироваться, осознать в своей голове, что спортсмены-инвалиды такие же, как и мы с вами, только с ограниченными возможностями здоровья. Ребята приходят на тренировку не для того, чтобы их жалели, — им важно показать свои возможности, реализовать себя, улучшить физическую форму. Им нужно помогать, поддерживать и просто заниматься с ними, невзирая ни на что.

— Каким вы видите выход из этой ситуации? Каким образом привлечь специалистов к тренерской деятельности?

— Нужно готовить тренеров психологически, рассказывать о том, что к параспортсменам нужно находить индивидуальный подход. Для того чтобы спортсменов-инвалидов вовлекать в процесс социализации, их нужно привлекать к тренировкам. Чем больше особых ребят будет приходить в зал, тем больше обычные наставники будут видеть и понимать, что паралимпийцы — такие же спортсмены.

«Люди просто не знают о том, что есть адаптивные виды спорта»

— Надеюсь, после этого интервью тренеры заинтересуются адаптивным спортом. Но давайте теперь поговорим о вас. Как я знаю, вы родом из Мурманска. Что вас спровоцировало так кардинально изменить место проживания?

— Да, я жил на Севере до того момента, пока мой знакомый не предложил переехать и поработать здесь. Посоветовавшись с женой, мы согласились: для нас это был некий вызов. Поняли, что если сейчас не попробуем, то, возможно, больше такого шанса не будет. В Челябинске живем уже два года. Скажу честно: мы влюбились в Южный Урал. Нам нравятся люди, быт, возможности для реализации семейного отдыха, развитая инфраструктура, туризм. Да и климат приятно радует.

— Серьезно?

— Да! На Южном Урале, в отличие от Мурманска, есть «все времена года». Это потрясающе! На Севере же этого нет: длительная зима переходит в прохладное лето и осень. Такой цикл сказывается на здоровье. Отсюда и большие отпуска в Мурманской области: если в Челябинске в среднем 28 дней, то там — 59. Данная цифра прописана в законодательстве, и эти дни являются официально оплачиваемыми работодателями. А здесь даже в отпуск не хочется: на выходных выехал с семьей за город — и все, считай, отдохнул.

— То есть вы не пожалели о переезде в «город заводов»?

— Ни капельки! Мы с женой как-то разговаривали о том, стоит ли возвращаться обратно в Мурманск, так она наотрез отказалась. Ее все здесь устраивает. И меня тоже.

— Ну, раз на родину возвращаться не планируете, то определенно строите планы здесь. Какие они у вас?

— Планов много. Сейчас, по поручению министерства, разрабатываем программу развития адаптивного спорта и центра в целом. В следующем году, уже точно, будем проводить больше массовых мероприятий. Нам нужен резерв спорта высших достижений, а чтобы он был, его нужно найти. Для этого мы активно занимаемся информированием населения о возможностях для занятия адаптивным спортом — развиваем соцсети, работаем со СМИ. Поняли, что это важно, когда столкнулись с проблемой: люди попросту не знают о существовании адаптивного спорта. Поэтому мы начали упорно заниматься продвижением. Просто если инвалиды не узнают о существовании адаптивного спорта, они и не придут в него. Так что планы грандиозные, будем участвовать в большинстве спортивно-массовых мероприятий, привлекать людей и заявлять о себе.

Автор: София Поромова.