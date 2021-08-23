В Челябинске открывается выставка о путешествии Александра I на Урал

Исторический музей расскажет и покажет путь русского императора от Оренбурга до Перми

25 августа в Историческом музее Южного Урала развернется экспозиция «Путешествие Александра I по Уралу». Перед открытием мы прошлись по выставочному залу вместе с директором музея Владимиром Ивановичем Богдановским.

Владимир Богдановский рассказал ИА «Первое областное» об идее и структуре предстоящей выставки

В 1824 году царский экипаж из трех карет двинулся из Оренбурга и через Уфу, Златоуст, Екатеринбург и маленькие поселки добрался до Перми. Это было серьезное мероприятие, которое долго и специально готовилось. Накануне визита правителя в города были разосланы письма с требованиями, как следует встречать императора.

Александр собирался провести несколько встреч, посмотреть, как живет Урал, и проверить, как обстоят дела в вопросах государственной важности. Например, как и сколько производит пушек и клинков Златоустовский оружейный завод, который он лично учредил. Александр I стал первым монархом, посетившим Урал.

«Это была не просто прогулка по глубинке, в которой он никогда не бывал. И император посмотрел все заводы, которые работали для фронта. Для Александра I это было очень важно, потому что он вел четыре войны одновременно. Пушки, ядра, я не говорю уже про клинки — их изготовление было важной задачей», — комментирует Владимир Иванович Богдановский.

Тогда Александр I, победитель, которого знает вся Европа, впервые видит, как живет страна, которой он правит. Поездка от Оренбурга до Перми, пожалуй, самое яркое событие, которое связывало русского царя с нашим краем.

В качестве иллюстраций к биографии — репродукции известных полотен. В данном случае это Винсент Нойман «Апофеоз Александра I»; аллегория на восшествие его на престол

«Когда я планировал выставку, мне показалось, что все придется делать самому. Потому что понимание на эмоциональном уровне родилось. И то, как я это увидел, было сложно передать другому куратору. Я понял, что уже знаю, где нужно расставить акценты. Так что было проще сделать, чем объяснить, как это будет выглядеть», — поделился Владимир Богдановский.

Выставка состоит из трех частей. Первая часть посвящена краткой биографии императора от детства во дворце до поездки на Урал, которая, кстати стала последним путешествием Александра.

Выставка планшетная, каждый планшет отсылает к какому-то событию или городу, в котором побывал император

Второй круг выставки у колонн в центре зала — собственно, о самой поездке. Эта часть познакомит посетителей с путевыми записками доктора Тарасова, который сопровождал Александра I, а также с документами и записями из Оренбурга, Уфы, Златоуста, Екатеринбурга и Перми.



«На спусках с гор и при въездах на вершины их были собраны сотни рабочих для сопровождения наших экипажей. Нельзя было без страха видеть обрывов и пропастей между горами, через которые мы должны были переправляться», — в частности, пишет Тарасов о переезде из Сатки в Златоуст.

На планшете — рисунок Саткинского металлургического завода тех времен

«В этой выставке все подкреплено историческими источниками. Здесь ничего не пришлось додумывать. Вот мы смотрим на картину, под ней цитаты и записи очевидцев. Это очень ценно, здесь все описано со слов тех, кто стоял рядом. Ничего не взято из головы. Даже картинки, которые нарисованы и представлены здесь, они нарисованы в этот же период теми, кто был там», — говорит директор Исторического музея.

В городах закладывали храмы в честь приезда, тщательно чистили улицы, выходили встречать в белых одеждах и засыпали дорогу цветами. Челябинск тоже готовился к приезду высокого гостя, но император проехал мимо.

По свидетельствам очевидцев, Александр был в целом доволен увиденным. На обратном пути императорский экипаж встретился с колонной арестантов — шла примерно тысяча ссыльных. Чтобы этот момент подчеркнуть, Владимир Богдановский включил в экспозицию картину Валерия Якоби «Привал арестантов». Эта картина — приблизительно то, что мог видеть правитель.

Валерий Якоби «Привал арестантов»

«Мы можем себе только представить ту ситуацию, где Александр — победитель, у ног которого Европа, у него приемы, балы… И вот он окунается в реальную жизнь. Это была не трагедия, конечно, но крайне серьезная причина для расстройства. Он, конечно, и во время путешествия заходил в тюрьмы и мог видеть ситуацию в городах, но о приезде было известно, поэтому для него все привели в порядок. Как всегда у нас, показать-то мы можем, а в дороге приукрасить было невозможно. Грязь под ногами на дороге не спрячешь», — говорит Владимир Иванович.

И третья, заключительная часть выставки — это маршрут Александра спустя 200 лет. Здесь будет фотовыставка Михаила Трахтенберга, который на машине проехал от Оренбурга до Перми. Фотограф пытался найти следы тех мест, где был император. Тем более что сейчас этот путь на машине занимает около недели, а двести лет назад у Александра на это ушло два месяца.

«Мы тем самым намекаем на то, что если вы планируете отпуск, то вдруг вы для собственного путешествия выберете в прямом смысле «царский» маршрут. Потому что, когда смотришь на эти все фото, действительно хочется сесть и поехать», — улыбается директор Исторического музея.

Большая афиша выставки — первое, что встречает посетителей на этаже

«Путешествие Александра I по Уралу» дополняет собой два других выставочных проекта Исторического музея Южного Урала: выставку «Александр I — держав восстановитель» Музея Московского Кремля и «На стали золотом узор изящный» из фондов Златоустовского краеведческого музея.

25 августа в 14:00 пройдет церемония открытия. Состоится театрализованное представление с участием реконструкторов и клуба исторического танца «Гаттака». Экспозиция будет доступна до 9 января 2022 года.