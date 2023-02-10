Челябинцы в среднем тратят на еду почти 40% своего дохода

Более половины бюджета уходит на питание у каждого пятого

Челябинские социологи провели среди горожан опрос и выяснили, что средний житель мегаполиса тратит на питание 38,5% дохода. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщили в лаборатории прикладной политологии и социологии челябинского филиала РАНХиГС.

Опрос 700 респондентов в возрасте от 18 лет и старше показал, что основная масса горожан (а именно около трети) расходует на продукты питания от 35 до 50% ежемесячного дохода. Каждый четвертый заявил, что на еду у него уходит от 20 до 35% всех денег, а каждый пятый — что более половины.

О значительной доле трат на питание в семейном бюджете чаще всего говорили неработающие пенсионеры и те, кто относит себя к малообеспеченным. О том, что на еду у них уходит менее 20% дохода, чаще всего говорили молодые респонденты от 18 до 24 лет. Представители этой возрастной категории также чаще выбирали ответ «35—50%» наряду со студентами и работающими пенсионерами.

По словам специалистов РАНХиГС, результаты исследования в целом соответствуют общероссийской картине.

«Не стоит забывать, что социологи не собирают статистическую информацию и поэтому полученные данные не стоит воспринимать как безоговорочную реальность. Опрос всегда носит оценочный характер, поскольку фиксирует не столько реальное положение вещей, сколько настроение людей», — прокомментировали в РАНХиГС проведенное исследование.