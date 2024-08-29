Доходы бюджета Челябинской области выросли почти на 10 млрд рублей

Средства направят на разные сферы

Доходная часть бюджета Челябинской области увеличилась почти на 10 миллиардов рублей за счет собственных налоговых и неналоговых доходов региона и безвозмездной помощи Федерации. Изменение главного финансового документа одобрили депутаты Законодательного собрания на 54-м заседании 29 августа. Дополнительные средства направят на поддержку в разных сферах, сообщает пресс-служба министерства финансов региона.

В областной бюджет внесены 9 миллиардов 226,6 миллиона рублей в связи с уточнением прогнозов поступления собственных доходов и 596,1 миллиона рублей с федерального уровня.

Федеральные деньги целевые, они предусмотрены для конкретных расходов: вознаграждения классных руководителей (538 миллионов рублей) и оплаты услуг ЖКХ отдельных категорий граждан (55,7 миллиона рублей).

В бюджет включены средства Фонда развития территорий для расселения аварийных домов в Челябинской области (29,5 миллиона рублей) и модернизации систем коммунальной инфраструктуры (2,2 миллиона рублей).

6 миллиардов 320,8 миллиона рублей направят на сохранение достигнутого уровня оплаты труда отдельных категорий бюджетников в соответствии с майскими указами президента. Для сбалансированности муниципальных бюджетов, чтобы решать первоочередные местные вопросы, предусмотрено 2 миллиарда рублей. На финансирование дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи — 1 миллиард 226,3 миллиона рублей.

Дополнительные средства пойдут:



на обеспечение жизнедеятельности населения и функционирования объектов инфраструктуры (246 миллионов рублей),

оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (186,9 миллиона рублей),

оплату горячего питания для учеников из многодетных семей (156,4 миллиона рублей),

поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от подтопления в 2024 году (20 миллионов рублей).

С учетом принятых изменений доходы и расходы областного бюджета на 2024 год составят 278 миллиардов 227,7 миллиона рублей и 353 миллиарда 635,7 миллиона рублей соответственно.