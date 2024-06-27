Бюджет Челябинской области пополнился за счет федеральных средств

В регионе деньги распределили по целевому назначению

Бюджет Челябинской области пополнился за счет поступления федеральных траншей. Соответствующие изменения в главный финансовый документ региона депутаты Заксобрания Челябинской области внесли сегодня, 27 июня, на заседании областного парламента.

«Внесение изменений в закон „Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов“ обусловлено необходимостью корректировки его параметров с учетом уточнения объема федеральных поступлений, а также отдельных направлений расходов. Федеральные деньги являются целевыми и будут направлены на конкретные расходы», — следует из пояснительной записки.

Так, на обеспечение лекарственными препаратами лиц с диагнозом «хронический вирусный гепатит C» направят 189,1 миллиона рублей. На региональные проекты модернизации первичного звена здравоохранения и оборудование региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений — 182,5 миллиона рублей.

На выплаты педагогам за классное руководство в организациях среднего профобразования направят 150,2 миллиона рублей.

Также в бюджете учтены 23,1 миллиона рублей на соцвыплаты на приобретение жилья жителям Херсона и части Херсонской области.

«Дополнительно средства направят на меры соцподдержки граждан в связи с проведением специальной военной операции. Здесь учитываются новые категории получателей соцвыплат. Также дополнительные деньги направят на ремонт дорог, строительство и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, проведение капремонта в учреждениях здравоохранения, поддержку сельхозтоваропроизводителей и благоустройство парков в муниципальных образованиях», — прокомментировал первый заместитель председателя Законодательного собрания области Юрий Карликанов.

Более 686 миллионов рублей целевых федеральных средств направят, в частности, на модернизацию первичного звена здравоохранения и оборудование региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений — 182,5 миллиона рублей.

Кроме того, более 11 миллиардов рублей из остатков собственных средств региона, сложившихся на 1 января 2024 года, пойдут на социально значимые расходы Челябинской области.