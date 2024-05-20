Губернатор Челябинской области выступил на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам

Участники совещания обсудили цели изменения налоговой системы

Сегодня, 20 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на заседании экспертного совета при Комитете Госдумы по бюджету и налогам, сообщили в правительстве региона.

Участники совещания обсудили возможности донастройки налоговой системы в рамках поручений президента РФ Владимира Путина.

В заседании приняли участие представители Минфина, ФНС, деловых общественных объединений, региональных властей. Модерировал заседание совета глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Справедливая налоговая система должна быть сбалансированной, а также обеспечивать поступление ресурсов для решения масштабных общенациональных задач в социальной и в экономической сфере. Ее цель — сокращение неравенства, как в обществе, так и между регионами, и их социально-экономическое развитие», — отметил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Алексей Текслер подчеркнул, что при работе над налоговыми новациями необходимо продолжить формирование справедливой налоговой системы в части распределения бюджетных эффектов для людей, а также фискального стимулирования экономики и других сфер жизни.

«Прямое линейное увеличение ставок налогов приведет к увеличению разрыва в доходах регионов, значит, будет только нарастать дифференциация. Напомню, у нас с вами есть четкая задача по снижению количества регионов с низким уровнем бюджетной обеспеченности. Есть задача выравнивания регионов по их возможностям, обеспечивая, таким образом, равные возможностей для людей», — пояснил Алексей Текслер.

Также губернатор подчеркнул важность стабильности налоговой системы.

«Регионы, муниципалитеты должны четко понимать свои возможности, чтобы безусловно выполнять свои обязательства причем на долгосрочный период», — добавил глава региона.

Выделена и стимулирующая роль налоговой системы для инвесторов.

Также, по мнению главы региона, необходимо настроить систему налоговых вычетов для дополнительной поддержки семей с детьми и граждан, занимающихся спортом.

«Для этого мы должны четко увязать налоговый пакет с бюджетным пакетом, чтобы люди на местах могли увидеть практический эффект от наших действий. Важно, чтобы налоговый и бюджетный пакеты были комплексным решением. Это касается и вопросов, над которыми мы работаем совместно, в части списания 2/3 бюджетных кредитов регионов и направления высвободившихся средств на задачи развития регионов», — отметил Алексей Текслер.