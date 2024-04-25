В Челябинской области увеличен бюджет‑2024 на 66 миллионов рублей

Федеральный транш направлен в регион на безвозмездной основе

Депутаты Законодательного cобрания Челябинской области сегодня, 25 апреля, в ходе 49‑го заседания внесли изменения в региональный бюджет на 2024 год в связи с поступлением федерального транша в размере 66,6 миллиона рублей.

«Внесение изменений в бюджет текущего года обусловлено необходимостью корректировки его параметров с учетом уточнения безвозмездных поступлений, а также по отдельным направлениям расходов», — сообщил первый замминистра финансов Челябинской области Антон Прыгунов.

Денежные средства, поступившие с федерального уровня, распределены по следующим направлениям: 36,6 миллиона рублей направлено на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами за счет средств резервного фонда правительства РФ. Еще 30 миллионов рублей — на модернизацию коммунальной инфраструктуры за счет средств ППК «Фонд развития территорий».

Также в ходе заседания депутаты областного парламента утвердили в трех чтениях проект закона об исполнении бюджета за 2023 год.

«В целом параметры бюджета за 2023 год соблюдены в полном объеме. Они соответствуют бюджетному законодательству, нарушений столь значимых, которые бы могли повлиять на достоверность отчета об исполнении бюджета, нами не зафиксировано», — сообщил руководитель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин.