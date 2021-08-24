Дочь экс-губернатора Челябинской области купила оператора по сбору коммунальных платежей

Анна Дубровская стала владелицей единого расчетного центра в Магнитогорске

Дочь бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского — Анна Дубровская — стала владелицей ООО «Единый расчетно-кассовый центр». Компания занимается сбором коммунальных платежей в Магнитогорске и Троицке. Сделка состоялась в середине августа. Информация о продаже компании опубликована в ЕГРЮЛ.

Директором центра осталась Татьяна Радюкевич. В организации работают 235 человек. В 2020 году компания заработала 8,7 млн рублей чистой прибыли. Доходы составили 151,3 млн рублей.

Анна Дубровская также является владелицей управляющей компании «Мой дом» (прибыль — 6,2 тыс. рублей в 2020 году). Один из учредителей этой организации, Валерий Андреев, до 2018 года владел ООО «Единый расчетно-кассовый центр». Также Анна Дубровская владеет строительной компанией «МЛК» (убыток в 1 тыс. рублей).

ООО «ЕРКЦ» имеет обширную кассовою сеть по городу Магнитогорску, а также четыре фронт-офиса для обслуживания населения. Организация выставляет счета за коммунальные услуги и принимает платежи.