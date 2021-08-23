Никас Сафронов оценит граффити-репродукцию своей картины «Пик красоты» в Южноуральске

Фасады домов украсили картины великих художников: Леонардо да Винчи, Пабло Пикассо, Густава Климта, Сальвадора Дали, Карла Брюллова, Джека Веттриано

​​​​​​​В Южноуральске на фасадах многоэтажных жилых домов появились картины знаменитых художников. Этот проект профинансирован Советом предпринимателей Южноуральска. По мнению организаторов, такие граффити имеют не только декоративное, но и просветительское значение. Работал над муралами челябинский художник Тимур Абдуллаев.

«Мы решили вывести уличное изобразительное мастерство на домах на более высокий уровень — рисовать прекрасные картины великих художников. В ближайшем будущем работы продолжатся. В планах у администрации устроить велоэкскурсию для горожан, где южноуральцам расскажут подробнее о каждой картине», — рассказал заместитель главы Южноуральска Сергей Клипа.

Последними двумя работами стали картины Никаса Сафронова «Пик красоты» и «Девушка с попугаем», автором которой является сам Тимур Абдуллаев. В среду, 25 августа, Никас Сафронов посетит Южноуральск и лично сможет убедиться, насколько органично смотрится на фасаде репродукция его полотна.