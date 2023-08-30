В Челябинске ищут проектировщика новой трамвайной линии за 197 млн рублей

Новая ветка напрямую соединит Ленинский район с центром города

В Челябинске объявлен аукцион на проектирование новой трамвайной линии, которая напрямую соединит Ленинский район с центром города. Начальная цена составляет 197 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

В документации речь идет о выполнении проектно-изыскательских работ для строительства трамвайной линии по улице Дзержинского — на отрезке от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина. Длина проектируемого трамвайного пути составит 610 метров. Число полос движения автомобилей — 3 (в одну сторону). Для получения эффективных инженерных решений предлагается выполнить транспортное моделирование.

«Выполнить проект на строительство линии трамвая, расширение транспортного узла с путепроводами и подходами к ним, сооружениями, улицы Дзержинского с устройством тротуаров, велодорожек (определить необходимость в процессе проектирования), наружного освещения, дождевой канализации, элементов озеленения», — указано в техзадании.

Освещение необходимо предусмотреть с использованием светодиодных светильников. Озеленение улицы выполнить районированными сортами лиственных и хвойных деревьев, кустарников, газоны — с применением многолетних трав.

Документация предусматривает два этапа выполнения работ. Первый из них необходимо завершить до 1 мая 2024 года, второй — до 1 августа 2024 года. Получить заключение Госэкспертизы необходимо до 1 октября следующего года.

Предполагается, что новая трамвайная линия улучшит транспортное обслуживание населения Челябинска за счет повышения скорости передвижения.