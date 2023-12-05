В Челябинске начнется реконструкция парка Гагарина

Об этом заявил губернатор в ходе прямой линии

Алексей Текслер анонсировал план по развитию и модернизации парка культуры и отдыха имени Гагарина, отметив, что это ведущая зона отдыха в Челябинске и что вопрос давно назрел.

В ходе ответов на вопросы о благоустройстве, поступившие на прямую линию, губернатор Челябинской области обратил внимание и на самый крупный парк Челябинска, которого пока не коснулась реконструкция.

«Мы закончили работы в парке Тищенко, преобразилась „Плодушка“, следующий в этом списке — парк Гагарина», — сказал Алексей Текслер.