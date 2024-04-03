Аттракционы в челябинском парке Гагарина перешли на летний режим работы

Рассказываем, в какое время можно покататься в апреле

В челябинском Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина площадки аттракционов перешли на летний режим работы. Дольше всего работать они будут в выходные дни, сообщили в пресс-службе управления культуры Челябинска.

Согласно апрельскому графику, в понедельник площадки будут работать с 12:00 до 19:00. Со вторника по пятницу — с 10:00 до 19:00. В субботу и воскресенье кататься на аттракционах можно будет с десяти часов утра до восьми часов вечера.

Как сообщили в пресс-службе администрации парка, это временный режим работы. Вообще площадки аттракционов в летний сезон работают с 10:00 до 22:00 со вторника по воскресенье и с 12:00 до 22:00 — по понедельникам.