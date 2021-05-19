В Каслинском районе назначили нового руководителя отдела МВД России

Начальника представили личному составу

Личному составу отдела МВД России по Каслинскому району представили нового руководителя отдела — подполковника полиции Константина Шеренгина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Нового руководителя личному составу представил начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев. Андрей Сергеев поздравил нового начальника с назначением и отметил, что имеющийся у него большой опыт руководящей работы позволит эффективно решать поставленные задачи.

Константин Шеренгин родился 25 апреля 1978 года в селе Саккулово Сосновского района. На службу в органы внутренних поступил в 1996 году милиционером патрульно-постовой службы ОВД Сосновского района. С октября 2001 года по январь 2002 года находился в служебной командировке в Чечне. В 2002 году был назначен на должность командира взвода патрульно-постовой службы ОВД Сосновского района.

В 2004 году окончил Уральскую академию государственной службы в Екатеринбурге. В период с 2004 по 2012 год проходил службу в сосновском ОВД на различных руководящих должностях. С июня 2012 года был назначен заместителем начальника ОМВД России — начальником полиции отдела МВД России по Сосновскому району.

Константин Шеренгин женат, воспитывает двоих детей. Имеет государственные и ведомственные награды.