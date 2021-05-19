Российский парламент запретил экстремистам избираться в Госдуму

Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении

18 мая депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий участвовать в выборах в нижнюю палату Федерального собрания руководителям, членам и спонсорам экстремистских организаций, сообщает пресс-служба Госдумы.



По данным пресс-службы, возможность баллотироваться перекрыта для участников экстремистских и террористических организаций, официально признанных таковыми судом. Срок запрета считается с момента вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности организации. Для руководителей и учредителей экстремистских объединений запрет продлится пять лет, для рядовых участников или людей, финансировавших деятельность организации, — три года.

«Введение таких ограничений для лиц, придерживающихся крайних взглядов, основанных на идеологии радикализма, ксенофобии, религиозной нетерпимости, допускающих в своих воззрениях нарушение закона вплоть до совершения терактов и ведения партизанской войны, оправдано с учетом особого статуса депутата. Необходимо исключить возможность использования ими парламентской трибуны и полномочий депутата для пропаганды и оправдания своих идей, а также для вербовки новых сторонников», — цитирует пресс-служба Госдумы председателя комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева, одного из соавторов законопроекта.

Напомним, ближайшие выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года, в ближайшие недели будет дан официальный старт избирательной кампании.