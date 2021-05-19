В Чесменском районе нашли боевую гранату

Находку уничтожили взрывотехники





Недалеко от поселка Беловка Чесменского района местный житель обнаружил гранату и сообщил о находке. Об этом накануне, 18 мая, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Сотрудники магнитогорского ОМОНа обследовали подозрительный предмет. Взрывотехники Росгвардии уничтожили боеприпас с соблюдением мер безопасности.

«Найденные снаряды могут представлять реальную опасность для людей. Даже при сильной коррозии они могут взорваться. Боеприпасы уничтожают на месте или перевозят на полигон в специальном контейнере», — рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.

Как ранее сообщал наш сайт, 12 мая в жилом микрорайоне Златоуста местные жители нашли снаряд. На место происшествия прибыли все экстренные службы, представители спецслужб, группа разминирования и кинологический расчет. В живом оцеплении места проведения опасных работ были задействованы сотрудники ГИБДД, пожарной охраны, спасатели областной поисково-спасательной службы.

