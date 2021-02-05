Депутаты изменили статус земли в Миассе, где мог появиться Wildberries

Горсобрание одобрило протест прокурора

Депутаты Миасского горсобрания удовлетворили протест прокурора на выделение земельного участка, где мог разместиться логистический центр Wildberries. Речь о территории на Тургоякском шоссе. Об этом сообщает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

Участок на Тургоякском шоссе ранее перевели в категорию промышленных, чтобы затем построить там технопарк. Во время обсуждения статуса земли было объявлено, что «наличие готовых земельных участков позволяет привлекать инвесторов и тем самым обеспечивать развитие округа». Сообщалось, что на части территории онлайн-ретейлер Wildberries мог построить логистический центр. Однако публичные слушания были проведены с нарушениями. Оповещение о публичных слушаниях было опубликовано 21 апреля. При этом в тексте сказано, что предложения и замечания принимают до 15 апреля. По мнению прокуратуры, из-за этого участие в мероприятии не смогли принять все желающие. Кроме того, общественные обсуждения шли чуть больше месяца вместо двух положенных. Также прокуратура выявила нарушения прав третьих лиц.

Депутаты признали факты нарушений и согласились с доводами прокуратуры. Теперь мэрия будет заново проводить процедуру перевода этого участка в категорию промышленных земель.

Речь о размещении объекта Wildberries на Тургоякском шоссе не идет. Экономический блок правительства Челябинской области и представители маркетплейса занимаются подбором другого земельного участка под строительство логистического центра. Обсуждается возможность создания логоцентра на площадках вдоль трассы М-5 в районе Челябинска или поселка Атлян.

Ранее ИА «Первое областное» подробно рассказывало о планах Wildberries и о том, как эксперты оценивают возможный вклад инвестора в развитие региона.