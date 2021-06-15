В Челябинске снесут старые посты ГИБДД до конца лета

Некоторые строения приведут в порядок

Глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании поручила как можно скорее демонтировать старые посты ГИБДД, поскольку они являются объектами повышенной опасности. Замглавы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская сообщила, что все необходимые работы будут проведены в течение лета.

По словам чиновницы, бывшие посты ГИБДД, расположенные на выезде с плотины, будут демонтированы в июне или июле в соответствии с проектно-сметной документацией.

«По остальным постам сейчас также проводим мероприятия, будет либо ремонт, либо снос. То есть все в течение лета будут приведены в то или иное состояние»,— уточнила Надежда Рыльская.

Наталья Котова поручила взять эту работу на контроль и завершить ее как можно скорее.