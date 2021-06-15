Еще 89 человек заболели коронавирусом на Южном Урале за последние сутки

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую сводку на 15 июня 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более восьми тысяч тестов на коронавирус. Выявлено 89 свежих случаев заражения. Всего с начала пандемии на Южном Урале коронавирусом заразились 64 тысячи 327 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Накануне из больниц области выписали 113 пациентов, победивших ковид. Всего с начала пандемии выздоровели и выписаны из больниц 59 тысяч 234 пациента.

Сейчас на лечении остаются 2 тысячи 117 южноуральцев.

За прошедшие сутки скончались два человека. Причиной смерти обоих стал коронавирус, а не сопутствующие недуги.

Единственной надежной защитой от COVID-19 остается профилактическая прививка. В Челябинской области ее поставили около 20% взрослого населения. За минувшие выходные в ТРК и в садовых товариществах привились 971 человек.