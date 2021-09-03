Дело о ложной рекламе Sunlight по решению Челябинского УФАС рассмотрят в Москве

Региональное ведомство направит материалы в центральный аппарат

Материалы, собранные УФАС России по Челябинской области во время рассмотрения дела о ложной рекламе сети ювелирных магазинов Sunlight, передадут в центральный аппарат. ФАС рассмотрит документы и вынесет свое решение о наказании компании. Об этом на онлайн-пресс-конференции сообщила начальник отдела контроля торгов и органов власти регионального ведомства Юлия Тарасова.

Напомним, что в 2019—2020 годах сеть ювелирных магазинов Sunlight через социальные сети, СМС, мессенджеры и сайт оповещала покупателей в разных городах, и в Челябинске в том числе, о закрытии большинства филиалов. В связи с ликвидацией купить украшения из золота и серебра предлагалось с большими скидками — в 50—80%. Рекламу распространяло ООО «Солнечный свет».

УФАС рассмотрело дело в 2020 году. Надзорное ведомство установило, что сведения о закрытии магазинов не соответствовали действительности. У ТРК «Родник» и «Алмаз», ТК «Кольцо» была запрошена информация о работе торговых точек сети. По данным арендодателей, срок действия договоров аренды с магазинами не истекал в 2021 и 2022 годах, намерений закрыться руководство компании не изъявляло. Доказательства обратного ответчик не предоставил. В итоге ООО «Солнечный свет» оштрафовали на 200 тыс. рублей.

По данным Челябинского УФАС, в августе этого года в ведомство поступили устные обращения об очередном распространении аналогичной рекламы.

«Неоднократно, на протяжении двух-трех лет, со стороны этого юрлица ведутся такие рекламные кампании. Территория распространения — РФ. Челябинское УФАС приняло решение направить в центральный аппарат материалы дела для рассмотрения мер реагирования», — отметила Юлия Тарасова.

Срок рассмотрения документов в ФАС и возможный размер штрафа пока что неизвестны.